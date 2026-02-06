Los grandes bancos españoles ganan 34.000 millones en 2025, un 7% más

Los grandes bancos españoles lograron un beneficio neto conjunto de 34.000 millones de euros en 2025, con un incremento del 7,0% respecto a los 31.700 millones que obtuvieron en 2024, según los resultados anuales publicados por las entidades en las dos últimas semanas. En conjunto, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Unicaja y Bankinter obtuvieron este beneficio de 34.000 millones de euros apoyados en la resiliencia de los ingresos, que se mantuvieron estables gracias a la actividad comercial y a pesar del entorno de tipos bajos.

Los seis bancos presentes en el Ibex 35 también continuaron avanzando durante el pasado ejercicio en sus planes de contención de gastos, a través de la digitalización, lo que se tradujo en una reducción generalizada de la ratio de eficiencia. Como consecuencia, los grandes bancos españoles se afianzaron en sus niveles de rentabilidad, no vistos desde hace años, y están acelerando la remuneración de sus accionistas.

Por entidades, Banco Santander obtuvo un beneficio neto récord de 14.101 millones de euros en 2025, un 12% más que en el año anterior (+16% en euros constantes), apoyado en una buena evolución de los ingresos, destacando unas comisiones netas de récord, hasta los 13.661 millones de euros, tras avanzar un 5%. Por su parte, BBVA cerró 2025, año marcado por su opa fallida a Banco Sabadell, con unas ganancias récord de 10.511 millones de euros, un 4,5% más que el año anterior. La rentabilidad alcanzó el 19,3% y el margen bruto se elevó un 4,1%, hasta los 36.931 millones de euros, incluyendo un incremento del 4% del margen de interés, hasta los 26.280 millones de euros.

De su lado, CaixaBank informó el viernes 30 de enero de unas ganancias en 2025 de 5.891 millones de euros, un 1,8% más que en 2024, gracias al fuerte crecimiento del negocio. La rentabilidad se situó en el 17,5% y la ratio de eficiencia, en el 39,4%. El margen de intereses se redujo un 3,9%, hasta 10.671 millones, aunque mostró “una tendencia positiva”, según la entidad, en la segunda mitad del año.

Sabadell

En cuanto a Banco Sabadell, registró un beneficio neto de 1.775 millones de euros en 2025, un 2,8% menos por impactos extraordinarios de 109 millones de euros en 2024. Sin este efecto, las ganancias habrían aumentado un 3,4%. De su lado, Bankinter informó de un beneficio neto atribuido de 1.090 millones de euros en el conjunto de 2025, lo que supone un incremento del 14,4% en comparación con las ganancias del año anterior. El margen bruto fue de 3.047 millones de euros, un 5% más, mientras que el margen de intereses se contrajo un 1,8%, hasta los 2.237 millones de euros. La ratio de eficiencia se redujo hasta el 36,09%. Por último, Unicaja registró en 2025 un beneficio neto de 632 millones de euros, frente a los 573 millones del año anterior, lo que supone un incremento del 10,3%. El margen de intereses cerró en los 1.495 millones de euros, un 1% más, y el margen bruto creció un 2,6%, hasta 2.095 millones.