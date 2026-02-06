El CEO de Banco Sabadell augura una nueva concentración bancaria en España a largo plazo

Apenas tres meses antes de su salida como consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, tiene claras dos cosas: que su futuro laboral no pasa por el sector bancario en España, donde a largo plazo habrá una nueva fase de consolidación en el mercado bancario en el que no intervendrán las tres entidades más grandes (Santander, BBVA y CaixaBank).

Según su visión, actualmente no se dan las condiciones para llevarla a cabo debido a que todas las entidades tienen margen de crecimiento y modelos de gobernanza adecuados, pero ha incidido en que el momento aparecerá.

De producirse, se trataría de una concentración diferente a la llevada a cabo tras la crisis de 2008, que se concibió entonces como una estrategia defensiva frente a los riesgos económicos. En el escenario actual, el movimiento estaría encaminado a aumentar escala y ganar eficiencia.

Por lo que atañe a Banco Sabadell, que en 2025 ha esquivado la OPA de BBVA, González-Bueno ha defendido que tiene un tamaño "muy bueno" para seguir creciendo de forma orgánica sin pecar de falta de masa crítica.

Y, al igual que ha hablado de los grandes bancos de España, también ha abordado el crecimiento de los neobancos. Al respecto, ha admitido que su éxito radica en que cubren "necesidades evidentes" de los clientes, si bien ha apuntado que se trata de empresas de nicho, con saldos inferiores y poca oferta de productos en comparación con la banca tradicional.