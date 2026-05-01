La banca española arranca el año con beneficios elevados pese al contexto de incertidumbre

La mayoría de los grandes bancos españoles presentó sus resultados trimestrales a lo largo de esta semana, con el denominador común de una alta rentabilidad. El mayor beneficio neto lo obtuvo Banco Santander con un total de 5.422 millones de euros, que suponen un 60% más que los obtenidos en el mismo período del año pasado.

El gran incremento del beneficio del Santander se explica, principalmente, por la venta del 49% de su filial polaca a Ertse Bank, en una operación que alcanzó los 7.000 millones de euros con una plusvalía de 1.900 millones. Los ingresos de la entidad alcanzaron los 15.140 millones, impulsados por el margen de intereses.

Por su parte, BBVA obtuvo un beneficio récord en el primer trimestre del año de 2.989 millones de euros, lo que representa un 11% más que en el mismo período de 2025. El crédito a los clientes creció un 17% e impulsó el margen de intereses por encima del 20% interanual.

Caixabank y Bankinter

En cuanto a Caixabank, también tuvo un primer trimestre muy positivo con un beneficio neto de 1.572 millones de euros, lo que supone un 7% más que en 2025. El margen bruto ascendió a 4.127 millones de euros. Bankinter, por su parte, registró un beneficio de 270 millones (+9%), con ingresos totales por valor de 750 millones.

Otras dos entidades que han presentado resultados estos días son Abanca y Kutxabank. Esta última obtuvo un beneficio de 130 millones de euros (+18,7%), con ingresos cercanos a los 430 millones. Abanca registró una ligera caída en su beneficio que alcanzó los 220 millones de euros, con ingresos cercanos a los 500 millones de euros.