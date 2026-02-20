Las hipotecas suben un 17,8% y marcan récord desde 2010

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 17,8% en 2025, su mayor alza desde 2021, hasta sumar 501.073 préstamos, la mayor cifra anual en 15 años, concretamente desde 2010, según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es el segundo año consecutivo en el que aumenta la firma de hipotecas sobre viviendas después de que en 2024 se incrementara un 11,7%.

El importe medio de las hipotecas concedidas para vivienda subió un 12,6% en 2025, hasta los 163.738 euros, el mayor de toda la serie estadística, mientras que el capital prestado se disparó un 32,6% en el conjunto del año pasado, hasta superar los 82.044 millones de euros. El tipo de interés medio al inicio de las hipotecas para comprar vivienda se situó en 2025 en el 2,93%, el más bajo desde 2022, alcanzando el 2,88% en las hipotecas a tipo variable y el 2,96% en las de tipo fijo.

El porcentaje de hipotecas sobre viviendas a tipo de interés fijo se situó el año pasado en el 65%, el más elevado desde 2022, mientras que el porcentaje de hipotecas a tipo variable fue del 35%. En todas las regiones se firmaron en 2025 más hipotecas sobre viviendas que en 2024. Los mayores aumentos se dieron en Cantabria (+42,8%), La Rioja (+37%), Murcia (+28,6%) y Extremadura (+24,9%), mientras que los más moderados correspondieron a Madrid (+2,9%) y Navarra, (+5,7%), únicas regiones con alzas inferiores a los dos dígitos.

Valores absolutos

En valores absolutos, las comunidades autónomas que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en 2025 fueron Andalucía (98.052), Cataluña (87.011), Madrid (73.663) y Comunidad Valenciana (61.288). Por contra, las menores cifras de préstamos suscritos fueron las de La Rioja (3.381), Navarra (5.868) y Cantabria (6.916).

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, durante 2025 el número de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas) subió un 17,7% respecto a 2024, hasta un total de 643.870. Con este aumento se encadenan dos años consecutivos de alzas tras la subida del 10,2% experimentada en 2024. El capital de los créditos hipotecarios concedidos se incrementó un 27,6% en el conjunto del año pasado, hasta superar los 117.145 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas aumentó un 8,4%, hasta los 181.940 euros.

Según Estadística, en diciembre de 2025 se firmaron 37.841 préstamos para vivienda, un 17,4% más que en igual mes de 2024. Con el avance interanual de diciembre, cinco puntos superior al de noviembre (+12,4%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 18 meses consecutivos de alzas. A cierre de 2025, el tipo de interés medio para las hipotecas sobre viviendas alcanzó el 2,87%, por debajo del 2,97% de noviembre, con un plazo medio de 25 años. De este modo, se acumulan ya once meses consecutivos con un tipo de interés medio inferior al 3%. El 36,6% de las hipotecas sobre viviendas se constituyeron el pasado mes de diciembre a tipo variable, mientras que el 63,4% se firmaron a tipo fijo.

El precio medio de la vivienda libre sube un 13,1% el último año El precio medio de la vivienda libre subió un 13,1% en el último trimestre de 2025 en tasa interanual, hasta alcanzar los 2.230 euros por metro cuadrado, nuevo récord de la serie histórica tras el máximo alcanzado el trimestre previo, según datos de la estadística sobre el “valor tasado de la vivienda” del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. De acuerdo con estos datos, el precio de la vivienda libre experimentó una subida trimestral del 3,6% y superó tanto el precio máximo registrado entre julio y septiembre de 2025 (2.153 euros) como el segundo mayor precio registrado en el primer trimestre de 2008 (2.101 euros). Por comunidades autónomas, ninguna redujo su precio frente al año previo. Los incrementos anuales más elevados se registraron en Cantabria (+16,7%), Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, ambas con un avance del 15,8%. En comparación al trimestre previo, los avance más importantes entre octubre y diciembre se dieron en Comunidad de Madrid (+4,5%), Comunidad Valenciana (+4,1%), así como Ceuta y Melilla (+4,1%). Sólo se registró un retroceso en Extremadura, con un ligero descenso del 0,3%. El valor medio del metro cuadrado de la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad se situó en los 2.600 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre, lo que supone un avance del 12,8% en comparación al año anterior. Por su lado, el precio de la vivienda libre de más de cinco años registró un incremento ligeramente superior, con un avance del 13,1%, hasta los 2.219 euros.