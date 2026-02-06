El Ibex no logra aguantar los 18.000 puntos que alcanzó en la semana grande de la banca

El Ibex 35 ha cerrado este viernes con una subida del 0,35% en la semana, hasta situarse en los 17.943,2 puntos, de modo que no ha logrado aguantar los 18.000 puntos que llegó a superar en la que ha sido la semana grande de la banca española.

Y es que la semana ha estado marcada por la publicación de las cuentas de las últimas entidades que quedaban por publicarlas: Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell.

En concreto, el martes, la empresa liderada por Ana Botín mostró un beneficio récord de más de 14.000 millones y anunció la compra de Webster Bank en Estados Unidos, mientras el jueves, el BBVA también reveló unas ganancias récord de más de 10.500 millones de euros. Y este mismo viernes, Banco Sabadell informó de un beneficio de 1.775 millones de euros y la sustitución de su consejero delegado, César González-Bueno, por el CEO de TSB, Marc Armengol.

Pese a ello, valores como los de Banco Sabadell (-4,72%) y Caixa Bank (-0,64%) han lastrado el selectivo español, que no ha logrado cerrar con la cifra de 18.300 enteros que llegó a rozar en una semana en la que se conoció la decisión del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra de dejar sin cambios los tipos de interés.

Este viernes, los valores industriales han sido los motores del Ibex 35. Sacyr ha avanzado un 5,55%; seguida de Acerinox (+5,13%), ArcelorMittal (+4,53%), IAG (+4,43%), Repsol (+3,99%), Ferrovial (+2,99%) y ACS (+2,81%). Del lado contrario, además de los citados, se han situado Puig (-2,36%), Amadeus (-2,03%), Cellnex (-1,47%) y Colonial (-0,47%).

Otros mercados

El resto de los principales mercados europeos ha evolucionado al alza al cierre de este viernes. Londres ha subido un 0,55%; París, un 0,43%; Frankfurt, un 0,94%; y Milán, un 0,13%.

Respecto al crudo, el barril de Brent se elevaba un 1,23% al cierre de la sesión europea, hasta 68,39 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en los 64,03 dólares, lo que supone un 1,17% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,223%, casi sin cambios frente a la jornada anterior. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se ha elevado una décima, hasta los 38 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,30% al cierre de la sesión europea, hasta negociarse con un tipo de cambio de 1,1812 dólares por cada euro.