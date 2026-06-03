Inditex firma un arranque histórico y gana 1.375 millones en su primer trimestre

Las acciones de Inditex se disparaban más de un 5% en la apertura de la Bolsa tras impulsar su ritmo de crecimiento durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 30 de abril), periodo en el que registró un beneficio neto de 1.375 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,4% respecto a un año antes, y elevó un 5,8% sus ventas, hasta los 8.750 millones de euros.

En concreto, los títulos de la firma textil avanzaban un 5,16% en la apertura, pasadas las 9.00 horas, y lideraban las ganancias del selectivo madrileño al intercambiarse a 55,4 euros por acción.

El resultado operativo (Ebitda) creció un 7,3%, hasta los 2.568 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) avanzó un 7%, hasta los 1.756 millones de euros. Por su parte, el resultado antes de impuestos aumentó un 5,5%, hasta los 1.762 millones de euros, con un margen antes de impuestos del 20,1%.

Inditex ha destacado que el grupo continuó con un "sólido" desempeño operativo en su primer trimestre fiscal, impulsado por la creatividad de sus equipos y la buena ejecución del modelo de negocio integrado de tienda y "online". Además, ha subrayado que las colecciones primavera-verano han sido "muy bien recibidas" por sus clientes.

De hecho, las ventas en tienda y "online" a tipo de cambio constante entre el 1 de mayo y el 1 de junio de 2026 crecieron un 11,5% respecto al mismo periodo de 2025, con un impacto positivo derivado de los efectos de calendario. La posición financiera neta se situó en 10.796 millones de euros al cierre del primer trimestre de 2026.

"Fuertes" oportunidades de crecimiento: inversiones de 2.300 millones

Inditex tiene presencia en 215 mercados, con una baja cuota en cada uno de ellos y en un sector "altamente fragmentado", por lo que considera que existen "fuertes" oportunidades de crecimiento.

La compañía ha indicado que la optimización de sus establecimientos continúa avanzando, lo que espera que se traduzca en una mayor productividad de las tiendas.

Asimismo, estima un crecimiento del espacio bruto anual de alrededor del 5% en 2026, acompañado de una contribución positiva de la superficie comercial a las ventas y de una "fuerte" evolución del negocio online.

A los tipos de cambio actuales, anticipa un impacto divisa negativo del 1% en las ventas de 2026 y espera mantener un margen bruto estable (±50 puntos básicos) durante el ejercicio.

Para seguir reforzando su crecimiento a largo plazo, el grupo fundado por Amancio Ortega está ejecutando inversiones destinadas a aumentar su diferenciación competitiva.

Así, prevé realizar inversiones ordinarias de alrededor de 2.300 millones de euros en 2026, destinadas principalmente a la optimización de su red comercial, la integración tecnológica y la mejora de sus plataformas "online".