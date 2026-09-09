Inditex logra beneficio récord en su primer semestre con 2.980 millones, un 6,8% más

Una tienda de Zara, una de las firmas del grupo Inditex, ubicada en Barcelona.

Inditex registró un beneficio neto de 2.980 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 31 de julio), lo que supone un incremento del 6,8% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles el grupo.según ha informado este miércoles el grupo, que vuelve a lograr nuevos récords con sus resultados.

Las ventas, por su parte, crecieron un 7,6% con respecto al primer semestre de 2025 y alcanzaron 19.755 millones de euros, con una evolución satisfactoria tanto en tienda como online. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 9,2%.

"Estos excelentes resultados ponen de manifiesto la extraordinaria capacidad de nuestros equipos, que en un entorno global muy complejo han conseguido hacer llegar cada día a nuestros clientes en todo el mundo el producto y la experiencia de moda que demandan. La ambición, la flexibilidad y la innovación son elementos diferenciales que refuerzan el potencial de crecimiento a largo plazo de Inditex", ha subrayado el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

El margen bruto creció un 8,3%, hasta 11.596 millones de euros, y se situó en el 58,7% de las ventas (+40 puntos básicos frente al primer semestre de 2025).

El resultado operativo (Ebitda) creció un 7,8%, hasta 5.513 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 7,6% hasta 3.843 millones de euros y el resultado antes de impuestos un 6,8%, alcanzando los 3.845 millones de euros.

La posición financiera neta fue de 10.398 millones de euros al final del primer semestre de este año, un 4% más, mientras que los gastos operativos crecieron un 8,3%.

Los flujos generados alcanzaron los 4.075 millones de euros, con un incremento del 11% respecto a un año antes.

Debido al fuerte desempeño operativo, el inventario creció un 9,3% a 31 de julio de 2026 respecto a la misma fecha del año anterior.

De cara al segundo semestre de 2026, la compañía ha destacado que las colecciones de la campaña de otoño/invierno han sido muy bien recibidas por sus clientes. Así, las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de este año han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2025.

La compañía abonará el dividendo final del ejercicio 2025 (0,875 euros por acción) el próximo 2 de noviembre.

En su primer semestre, Inditex continuó con un "sólido" desempeño operativo, impulsado por la creatividad de sus equipos y la buena ejecución del modelo de negocio integrado de tienda y online.

Durante este periodo, el grupo ha llevado a cabo actividades de optimización (reformas, reubicaciones, nuevas aperturas y absorciones) en 51 mercados. Al cierre del periodo, Inditex operaba 5.444 tiendas.

Todas sus cadenas han incrementado sus ventas durante el primer semestre. Zara logró unas ventas de 13.783 millones de euros, frente a los 13.150 millones de euros del primer semestre de 2025.

Por áreas geográficas, Europa (sin España) aportó el 51,5% de los ingresos del grupo, por encima del 50,7% del mismo periodo del año anterior, mientras que América situó su peso sobre el total de ingresos en el 17,9%, frente al 17,8% de un año antes, Asia y resto del mundo en el 15% (16% un año antes) y España en el 15,6%, por encima del 15,5% del primer semestre de 2025.

"Potencial de crecimiento a largo plazo"

La compañía ha asegurado que sus prioridades siguen siendo la mejora continua de su propuesta de moda, la atención al cliente, su enfoque en la sostenibilidad y la continua evolución de sus equipos de alto rendimiento. "Al centrarnos en estas áreas, impulsaremos el potencial de crecimiento a largo plazo del grupo", ha destacado.

"Nuestro modelo de negocio, caracterizado por la flexibilidad, la capacidad de respuesta y el suministro durante la temporada, nos permite reaccionar a las tendencias de moda, reforzando así nuestra posición única en el mercado. Invirtiendo continuamente en nuestras tiendas, nuestro canal online global y nuestras plataformas logísticas centralizadas, con un enfoque en la sostenibilidad, seguiremos generando crecimiento a largo plazo", ha añadido.

Inditex tiene presencia en 215 mercados, con baja cuota de mercado en un sector "fragmentado".

La compañía ha afirmado que la optimización de las tiendas sigue su curso y prevé que esto impulse nuevas mejoras en la productividad, al tiempo que espera que el crecimiento del espacio bruto anual en 2026 se sitúe alrededor del 5%, acompañado por una contribución positiva del espacio a la venta en ese periodo y una fuerte venta online.

A los tipos de cambio actuales, anticipa un impacto divisa de aproximadamente un -1% en las ventas en 2026. En 2026 Inditex espera un margen bruto estable (+/-50 puntos básicos).

En el presente ejercicio el grupo ha planificado inversiones para incrementar la capacidad operativa, obtener eficiencias y aumentar la diferenciación, con una inversión ordinaria de alrededor de 2.300 millones de euros en 2026.

Además, destinará cerca de 200 millones de euros de inversión extraordinaria a la modernización y mejora de nuestras instalaciones corporativas en toda la compañía, "reforzando la posición de Inditex como empleador de referencia".

En cuanto a sus tiendas, Zara ha inaugurado nuevas ubicaciones, como Los Cabos, México. Además, ha realizado "importantes" ampliaciones, reubicaciones y remodelaciones en algunas de sus tiendas más emblemáticas, como las de Bond Street en Londres, Gangnam en Seúl y Ostende en Bélgica.

En agosto, Bershka abrió su primera tienda en Estados Unidos, en Aventura Mall, Miami. Esta es una de las dos aperturas previstas para este formato en el área de Miami en un futuro próximo. También en agosto, Bershka inauguró su segunda tienda en Brasil, en Río Barra, tras la apertura de la de Morumbi, São Paulo, en marzo.

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Por otro lado, la compañía ha explicado que la nueva tecnología de alarmado ya se ha implementado en todas sus tiendas. Este programa complementa el ecosistema tecnológico existente en tienda con silos de Click & Collect, los sorters, las cajas de servicio asistidas y los puntos de entrega.

"Proporciona una mejora significativa en la experiencia del cliente, facilitando la interacción con nuestros productos y optimizando el proceso de compra, y es la base para que sigamos profundizando en la digitalización de las tiendas y su integración con las plataformas online en los próximos años", ha subrayado.