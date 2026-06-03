Marta Ortega se sube el sueldo ante los buenos resultados de Inditex

El consejo de administración de Inditex propondrá a sus accionistas, en la junta que se celebrará el próximo 7 de julio, una actualización de las remuneraciones para la cúpula de la empresa.

A la luz de los buenos resultados cosechados por el gigante textil en este arranque del año, tanto la presidenta no ejecutiva de la firma, Marta Ortega, como el consejero delegado, Óscar García Maceiras, y los integrantes del consejo de administración verán firmado un aumento salarial de cara a los ejercicios 2027, 2028 y 2029.

La propuesta propone aumentar la retribución fija del CEO un 3,7% anualizado desde la junta general de accionistas de 2022, de modo que pasaría de los 2,5 millones de euros que se aprobaron entonces a un total de 2,95 millones de euros. Con ese incremento se produce también una subida del variable anual, toda vez que es un porcentaje del fijo, aunque el variable a largo plazo se mantiene sin cambios. En todo caso, su cobro depende del cumplimiento de los objetivos fijados en el plan de negocio y en los presupuestos.

Teniendo en cuenta los variables, la retribución total por funciones ejecutivas de García Maceiras aumentará de 7,3 a 9,175 millones de euros, equivalente a un incremento del 5,2% anualizado desde la junta de 2022.

En cuanto a la hija de Amancio Ortega, su remuneración como presidenta del consejo de administración pasará de 900.000 euros a 1,05 millones de euros a partir de 2027, lo que supone un incremento del 3,5% anualizado desde 2022. Entre los motivos, la empresa destaca cómo el grupo ha reforzado su posicionamiento internacional y la proyección global de sus marcas desde su llegada al cargo.

En cuanto a los consejeros, su retribución se situará en 150.000 euros anuales desde los 100.000 actuales, lo que representa un alza del 2,6% desde el año 2011, cuando se estableció la cuantía actualmente vigente.

Según la compañía, dichas modificaciones persiguen mantener una proporción "razonable" entre el sistema retributivo y la importancia, dimensión y complejidad de la sociedad, los resultados alcanzados y la creación de valor para los accionistas, "adecuándose a la evolución de las responsabilidades y dedicación asociadas a los distintos cargos y asegurando la competitividad externa del sistema retributivo conforme las prácticas observadas en compañías comparables".