Indra gestionará los sistemas de venta y control del transporte público de Londres por casi 1.000 millones

Indra se ha adjudicado el proyecto para operar los sistemas de venta y control de accesos (ticketing) de toda la red de transporte público de Londres y su área metropolitana, así como su mantenimiento y evolución hasta 2034, por un importe de 524 millones de libras esterlinas (605 millones de euros), ampliable a más de 845 millones de libras (975 millones de euros).

Según ha informado Indra en un comunicado, el contrato, firmado con Transport por London (TfL) y que supone "uno de los mayores contratos de su historia", contempla posibles extensiones y opciones hasta 2039.

"Indra se convierte así en socio estratégico y tecnológico de Transport for London para garantizar la operación y la evolución del mayor y más prestigioso sistema de ticketing del mundo, al servicio de una de las redes de transporte público más extensas y complejas del planeta, con más de 8,6 millones de desplazamientos diarios y más de 3.600 millones de viajes al año", ha destacado la compañía.

El grupo español ha explicado que, tras un periodo de transición de casi dos años, será el proveedor único del sistema de ticketing de una red que cubre más de 8.500 autobuses, cerca de 400 estaciones de metro y otras casi 300 correspondientes al Overground, DLR, Elizabeth Line y servicios de tren suburbano, así como 4.000 puntos de venta de tarjetas Oyster, siete centros de atención al cliente y 24 puntos de embarque de ferry.

"Estamos muy orgullosos de convertirnos en el socio tecnológico de Transport for London para un proyecto tan ambicioso y transformador para el transporte de Londres, un referente mundial y líder global en este ámbito y un ejemplo de movilidad innovadora y sostenible para el resto de metrópolis del mundo", ha afirmado Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group.

El proyecto abarca la operación, el mantenimiento y la evolución de una amplia gama de sistemas "en los que Indra cuenta con una experiencia demostrada de más de 30 años como proveedor tecnológico de referencia en soluciones innovadoras de transporte público urbano", ha resaltado la compañía.

Entre los sistemas que habrá de gestionar Indra se encuentran los pasos de control de acceso, validadores, máquinas expendedoras de títulos de transporte, terminales de venta en comercios minoristas, equipos portátiles de inspección, así como toda la infraestructura tecnológica y un back office avanzado que integra funcionalidades clave de ciberseguridad, gestión de datos, generación de informes y coordinación con terceros.

El proyecto contempla también la implementación, en colaboración con TfL, de nuevas tecnologías para evolucionar el sistema, hacerlo más eficiente y automatizar procesos clave. "En definitiva, crear conjuntamente la próxima generación del sistema de ticketing para Londres", ha precisado Indra.

En este sentido, un hito relevante será abordar, conjuntamente con TfL, la futura implementación del sistema de gestión de cuentas de viajero (Account Based Ticketing-ABT) sobre la Oyster Card, el billete de transporte electrónico en funcionamiento en Londres desde 2003.

Este modelo permite una mayor flexibilidad para definir nuevas tarifas, garantiza la aplicación automática de la más beneficiosa para el usuario y mejora de manera significativa su experiencia de viaje.

Indra ha destacado que, con este proyecto, ve "fortalecida" su apuesta por Reino Unido como mercado estratégico y avanza en el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico 'Leading the Future' de crecer en este mercado, así como en Irlanda y Norteamérica.

Además, la compañía que preside Ángel Escribano ha afirmado que, con este proyecto, refuerza su posición en el negocio de 'Mobility'. "Indra se consolida en el 'top tres' mundial de empresas tecnológicas y establece de manera permanente una base sólida del negocio de 'Mobility' en Reino Unido, en línea con los objetivos del Plan Estratégico", ha apuntado la empresa.

Indra está presente en el Reino Unido desde hace veinte años, un mercado considerado clave por la compañía y en el que actualmente cuenta con un equipo de más de 200 profesionales locales y oficinas en Whiteley (Southampton), Peterborough y Londres, y en el que prevé superar los 1.000 empleados en los próximos años.

Además, es socio tecnológico de NATS, el proveedor de navegación aérea del país, y entre otros proyectos ha implantado su tecnología de gestión en los túneles de Londres y en el túnel de Silvertown y ha suministrado uno de sus radares Lanza a la Royal Air Force.