Intel se desploma un 30% en Bolsa tras perder más de 11.400 millones de dólares

Las acciones de Intel han llegado a caer un 30,3% este viernes tras la apertura del Nasdaq, en lo que supone su mayor desplome intradía, después de que el fabricante estadounidense de microprocesadores comunicase unas pérdidas de más de 11.000 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026.

La cifra contrasta con los 324 millones de dólares de beneficio neto que obtuvo en el mismo periodo del año anterior.

Los resultados de la multinacional tecnológica están marcados por los costes de reestructuración y otros cargos extraordinarios, que ascendieron a 4.294 millones de dólares durante los nueve primeros meses del ejercicio.

Pese a las pérdidas, Intel consiguió incrementar su facturación. Los ingresos alcanzaron los 46.218 millones de dólares hasta septiembre, un 18% más que en el mismo periodo de 2025.

Relacionado Stanford enseña la sala blanca donde nacen los chips del futuro

La inteligencia artificial impulsa el negocio de Intel

Uno de los principales motores de crecimiento de la compañía fue su negocio de centros de datos e inteligencia artificial (DCAI), cuyas ventas aumentaron un 77,7% entre julio y septiembre. También destacó el área de fabricación de semiconductores, que registró un crecimiento interanual del 58%.

En cambio, el negocio de procesadores para ordenadores personales sufrió un retroceso del 5% en su facturación trimestral. La empresa atribuye parte de esta evolución al encarecimiento de la memoria y a las limitaciones de los presupuestos tecnológicos de sus clientes.

Intel anticipa dificultades para el mercado de los PC en 2027

Las perspectivas para los próximos meses mantienen la incertidumbre. El director financiero de Intel, David Zinsner, advirtió de que la desaceleración del mercado de ordenadores personales podría prolongarse, al menos, durante la primera mitad de 2027.

La compañía calcula que el mercado total de ordenadores podría reducirse aproximadamente un 10% durante el próximo año, con una caída más pronunciada en los primeros seis meses y posibilidades de recuperación en la segunda mitad.

A este escenario se suma la escasez de componentes y el aumento de los precios de la memoria, factores que están condicionando tanto la producción como la demanda. Desde Intel consideran que estas dificultades persistirán hasta que se normalicen la disponibilidad y los costes de estos componentes.