Lagarde pide reducir barreras en la UE contra los aranceles

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, defendió que una reducción más ambiciosa de las barreras internas del mercado único podría impulsar de forma significativa el comercio dentro de la UE y, en ese escenario, llegar incluso a “compensar con creces” el efecto de los aranceles adicionales impuestos por Estados Unidos. Durante el debate con los eurodiputados de la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, Lagarde introdujo este argumento, aludiendo a estimaciones del Fondo Monetario Internacional y a trabajos internos del BCE sobre el coste de las barreras que los propios Estados miembro mantienen dentro de la Unión.

En esa línea, añadió que una integración más profunda del mercado único no solo elevaría los intercambios intraeuropeos, sino que permitiría absorber el impacto de las tensiones comerciales externas. “De hecho, eso compensaría con creces los aranceles adicionales que nos ha impuesto Estados Unidos”, afirmó, en referencia a decisiones de Washington. La presidenta del BCE insistió en que el diagnóstico es claro: “nos estamos autoimponiendo un lastre enorme” y “somos nuestros peores enemigos” cuando se trata de barreras internas que frenan el potencial de crecimiento y de competitividad.