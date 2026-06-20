Madrid afianza su liderazgo europeo en inversión hotelera

Madrid se ha consolidado como uno de los principales polos de inversión hotelera de Europa, con una planta hotelera valorada en 11.700 millones de euros y un posicionamiento cada vez más “premium”, según se puso de manifiesto en el Tour del Conocimiento Hotelero organizado por la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) y Banco Sabadell.

El encuentro reunió en la capital a directivos y expertos del sector turístico, que coincidieron en destacar el momento de fortaleza que atraviesa Madrid como destino inversor, impulsado por la llegada de grandes marcas internacionales, la modernización de la oferta y una demanda cada vez más diversificada.

A pesar de esto, los participantes también advirtieron de la necesidad de mantener la prudencia para garantizar un crecimiento progresivo y que permanezca el equilibrio del destino, especialmente con la evolución del turismo de negocios y el segmento Reuniones, Viajes de Incentivo, Conferencias y Ferias/Exposiciones (MICE), que demanda establecimientos de cuatro estrellas a precios competitivos.

Mercado "premium"

En el ámbito de la inversión y la financiación hotelera, los expertos situaron a Madrid como un mercado “premium, estable y con recorrido de crecimiento”. Según afirmó Fernando Vives, CEO de Tasalia, la capital ha alcanzado una valoración hotelera de 11.700 millones de euros, lo que refuerza su atractivo para el capital internacional.

Los inversores, según el análisis del sector, priorizan cada vez más activos ubicados en zonas prime, con capacidad de generación estable de ingresos y potencial de mejora de rentabilidad mediante estrategias de gestión más avanzadas.

El Tour del Conocimiento Hotelero también dedicó una de sus mesas a los retos en materia de fraude y seguridad, donde se habló del aumento de los ataques informáticos en el sector turístico.

Los expertos reclamaron una mayor implicación de todos los actores del ecosistema y coincidieron en que la ciberseguridad debe integrarse en la estrategia empresarial al mismo nivel que la comercialización. La jornada concluyó con un análisis sobre el impacto de la inteligencia artificial, donde los expertos reclamaron un enfoque práctico y orientado a resultados.