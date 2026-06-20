La desescalada en Oriente Medio abarata el diésel y lo iguala ya a la gasolina en Galicia

Gasolinera en el Polígono de San Cibrao das Viñas con precios casi idénticos: el diésel se sitúa en 1,337 €/L y la gasolina en 1,327 €/L.

La moderación de la tensión en Oriente Medio ha provocado una caída significativa en el precio de los carburantes, especialmente del gasóleo, que en las últimas semanas ha encadenado descensos hasta situarse al mismo nivel que la gasolina en numerosos surtidores de Galicia.

Desde principios de marzo, en plena escalada, el litro de diésel ha bajado más de 30 céntimos, en un contexto marcado por el alivio parcial de los mercados tras el anuncio de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Este acuerdo abre un periodo de 60 días de negociaciones para intentar alcanzar un pacto de estabilidad, lo que ha reducido la presión sobre el precio del petróleo.

Mapa actualizado | Consulta las gasolineras más baratas en la provincia de Ourense

La evolución contrasta con los meses anteriores, cuando la escalada del conflicto provocó un encarecimiento generalizado de los combustibles, con especial impacto en el gasóleo, que llegó a situarse con creces por encima de la gasolina.

Ahora, con la menor tensión en los mercados energéticos, ambos carburantes se encuentran prácticamente igualados en muchas estaciones de servicio, en un escenario de mayor estabilidad pero todavía pendiente de la evolución del proceso diplomático.