Las matriculaciones de coches aumentan un 1,8% en octubre

El mercado español de turismos mantiene una evolución positiva durante 2026, consolidando la tendencia de crecimiento que viene registrando en los últimos meses. En octubre, las matriculaciones alcanzaron las 98.487 unidades, lo que supone un incremento del 1,8% respecto al mismo mes del año anterior. Con este resultado, el sector suma cinco meses consecutivos de crecimiento interanual, según los datos publicados por Anfac, Faconauto y Ganvam.

Uno de los principales factores que explican esta evolución es el avance de los vehículos electrificados, cuya presencia continúa aumentando en el mercado. Los modelos eléctricos e híbridos enchufables (BEV+PHEV) alcanzaron en octubre las 31.044 matriculaciones, un 43,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Su cuota de mercado se situó en el 31,5%, nueve puntos porcentuales por encima de la registrada en 2025, convirtiéndose en la segunda opción de compra de los consumidores.

En el acumulado de los diez primeros meses del año, las ventas de turismos electrificados suman 248.343 unidades, con un crecimiento del 37,6%. Esta cifra representa ya el 24,6% del mercado total, lo que significa que aproximadamente uno de cada cuatro turismos matriculados en 2026 pertenece a esta categoría. Además, el impulso de la electrificación ha permitido que el mercado alcance en octubre su mejor registro para este mes desde 2007 y supere los niveles del mismo periodo de 2019.

Mercado general

En términos generales, el mercado de turismos acumula más de 1,01 millones de matriculaciones hasta octubre, un 6,2% más que durante los mismos diez meses de 2025. Aunque la evolución es favorable, las cifras todavía se mantienen por debajo de las registradas en 2019. Pese a ello, el comportamiento de las ventas permite prever un cierre de ejercicio por encima de los 1,2 millones de unidades.

Por canales de venta, los particulares y las empresas de alquiler de vehículos presentan una evolución positiva durante octubre, mientras que el canal de empresas registra un retroceso. Las compras de particulares alcanzaron las 52.686 unidades, con un aumento del 2,6%, mientras que las operaciones de los alquiladores sumaron 7.267 vehículos, un 30,6% más. Por otro lado, los vehículos comerciales ligeros registraron un descenso del 2,1% en octubre, hasta las 16.318 unidades matriculadas. Sin embargo, el balance acumulado continúa siendo positivo, con 163.171 ventas y un crecimiento del 5,4%. En este segmento, las matriculaciones a alquiladores aumentaron un 2,3%, hasta los 1.951 vehículos, mientras que las ventas a autónomos y empresas descendieron un 5,6% y un 1,9%, respectivamente.

Finalmente, el mercado de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses rompió la tendencia positiva de los cuatro meses anteriores. Las matriculaciones cayeron un 10,1%, hasta situarse en 4.165 unidades. No obstante, el balance de los diez primeros meses del ejercicio sigue mostrando un crecimiento del 8%, con un total de 31.183 vehículos vendidos.