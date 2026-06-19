Máximo histórico en absentismo laboral: 1,27 millones de personas con baja médica faltan a su puesto de trabajo cada día

El absentismo laboral en España alcanzó niveles récord a cierre de 2025 y la tasa anual se situó en el 7,68%, 0,42 puntos porcentuales por encima del año anterior, lo que indica que entre 1,6 y 1,7 millones de personas faltan a su puesto de trabajo cada día -1,27 con baja médica--, según el indicador adelantado del XV Informe Adecco sobre empresa saludable y gestión del absentismo elaborado por The Adecco Group Institute.

Además, en el último trimestre del año la tasa de absentismo se ubicó en el 7,88%, el nivel más alto de la serie histórica. El informe resalta que estos datos consolidan una tendencia al alza que "ya se ha convertido en un problema estructural para el mercado laboral".

The Adecco Institute pone de relieve que se confirma que las ausencias laborales forman parte de los "grandes desafíos estructurales del mercado de trabajo", con efectos directos "sobre la productividad empresarial, la organización de los equipos y la sostenibilidad del empleo".

El director de The Adecco Group Institute, Carlos Arcas, ha subrayado que el absentismo no es un fenómeno coyuntural, "sino una realidad con impacto directo" sobre la economía.

El informe apunta a que el incremento del absentismo se explica casi en su totalidad por el aumento de las bajas por incapacidad temporal (IT), que alcanzan el 5,97%, 0,29 puntos porcentuales más que un año antes. Esto se explica por el envejecimiento de la población activa, el aumento de los problemas de salud mental y la mayor duración de los procesos médicos. Todo ello supone que cada trabajador pierda de media 10,9 horas al mes.

Por todo ello, The Adecco Group Institute advierte de que la evolución del absentismo obliga a analizar la salud laboral como "una variable de gestión y no solo como un indicador administrativo" ya que su crecimiento sostenido "condiciona la forma en la que las empresas organizan sus plantillas y anticipan necesidades de cobertura".

Aumento de enfermedades profesionales

El informe refleja un crecimiento de las enfermedades profesionales con baja, que ascienden un 6,16% en 2025. Este incremento está impulsado principalmente por patologías asociadas a movimientos repetitivos, sobrecarga física y posturas forzadas.

Más del 80% de estas enfermedades profesionales están vinculadas a agentes físicos, con especial incidencia en la industria manufacturera.

Así, The Adecco Instituto destaca que el dato confirma que una parte relevante del absentismo se relaciona con las condiciones físicas de determinados puestos y con la exposición continuada a tareas de alta exigencia corporal.

Por tanto, considera que esta evolución refuerza la necesidad de avanzar en políticas preventivas "más eficaces", principalmente en actividades donde el esfuerzo físico y la repetición de movimientos tienen un peso decisivo en la salud de las personas trabajadoras.

Industria, servicios y actividades postales

La industria registra la tasa más elevada de absentismo, con un 8,34%, mientras que los servicios presentan el mayor crecimiento interanual, con un avance de 0,47 puntos porcentuales. Por su parte, la construcción alcanza el 6,54%.

Además, hay actividades concretas que superan con diferencia la media nacional. Es el caso de las actividades postales y de correos, donde la tasa se sitúa en el 13,28%.

En este sentido, Arcas señala que se está viendo cómo el absentismo "se concentra en sectores con mayor exigencia física y menor margen de flexibilidad", lo que "agrava los problemas de cobertura de puestos y aumenta la rotación".

Más presión sobre las plantillas y los costes laborales

El informe también destaca que el aumento del absentismo tiene efectos directos sobre el mercado laboral y que está elevando la demanda de empleo temporal, sobre todo para cubrir bajas, e incrementa la presión sobre los costes laborales.

Por otra parte, también genera "dificultades" para cubrir vacantes en sectores críticos e incrementa la rotación y las tensiones organizativas.

A este respecto, Arcas ha explicado que "el absentismo está cambiando la forma de gestionar las plantillas" y que las empresas necesitan "más flexibilidad, mejores políticas de salud laboral y nuevas estrategias de organización del trabajo".

Por todo ello, el informe concluye que el mercado laboral español se enfrenta a un "cambio de paradigma" y que la salud laboral se consolida como un factor crítico de competitividad empresarial, con impacto directo en la productividad, la cobertura de puestos y la estabilidad de las plantillas.