Meta se desploma un 7% en Bolsa después de la multa de 22.300 millones

Una escultura del logotipo de Meta se exhibe en los terrenos de la sede de la compañía, en el marco de la conferencia de desarrolladores Meta Connect.

Meta, la compañía matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, se ha hundido hasta un 7% en la apertura de la Bolsa de Nueva York. El castigo bursátil responde a una doble presión sobre la tecnológica: la presentación de unos resultados trimestrales marcados por el fuerte incremento del gasto y el anuncio de una sanción de 25.000 millones de dólares (22.278 millones de euros) dictada por la justicia del estado de Nuevo México por vulneraciones de privacidad vinculadas a Cambridge Analytica.

En los primeros compases de la sesión, los títulos de la multinacional llegaron a tocar un suelo de 648,26 dólares, frente a los 697,52 dólares en los que cerraron la jornada previa. Minutos después, las acciones moderaban ligeramente las pérdidas para cotizar en el entorno de los 655 dólares, con un retroceso cercano al 5,5%.

En el apartado financiero, Meta reportó en el tercer trimestre un beneficio neto de 9.860 millones de dólares (8.803 millones de euros), lo que representa un repunte del 264% respecto al mismo periodo del año anterior. La cifra de negocio avanzó un 26% interanual, hasta alcanzar los 64.601 millones de dólares. Sin embargo, el beneficio operativo retrocedió un 36%, situándose en 12.988 millones de dólares, presionado por un aumento de los costes totales del 68%.

El principal motor de este incremento de costes se localiza en el área de investigación y desarrollo, cuyos gastos crecieron un 32% debido al despliegue en infraestructuras de inteligencia artificial. Como consecuencia, la compañía ha revisado al alza su previsión de gasto de capital (capex) para situarlo en una horquilla de entre 135.000 y 145.000 millones de dólares (entre 120.000 y 130.000 millones de euros).

Pese a los recelos del mercado sobre la rentabilidad inmediata de estas partidas, la directora financiera de la corporación, Susan Li, defendió la estrategia del grupo: "De cara al futuro, si bien no ofrecemos una previsión de ingresos para todo el año 2027, los beneficios que nuestras inversiones en IA están aportando al negocio principal, combinados con las oportunidades emergentes derivadas de los avances en los modelos y los lanzamientos de productos, nos posicionan para mantener un sólido crecimiento general de los ingresos a lo largo de 2027".

A la incertidumbre por el desembolso tecnológico se añaden dos severos frentes judiciales. Por un lado, el balance trimestral ha absorbido un cargo extraordinario de 9.890 millones de dólares, parte del pacto de 18.000 millones de dólares suscrito con fiscales generales de varios estados para liquidar las demandas colectivas por el diseño adictivo de sus redes sociales. Por otro, el juez Francis Mathew determinó que la compañía infringió la normativa de protección de datos de Nuevo México en más de 43 millones de ocasiones a raíz de las prácticas de Cambridge Analytica, fijando una penalización acumulada que ha terminado por desencadenar la venta masiva de títulos en el parqué neoyorquino.