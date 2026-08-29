Las restricciones de Meta ¿pueden llevarse a la UE?

La decisión de Meta de asumir severas restricciones en Estados Unidos para proteger a los menores encendió el debate en la UE. Si la compañía admite que sus plataformas entrañan riesgos significativos para la salud mental adolescente y acepta limitar su funcionamiento en un mercado clave, resulta difícil justificar la aplicación de un estándar inferior a los usuarios europeos.

El pacto estadounidense impone controles estrictos como la reducción de notificaciones, restricciones nocturnas, verificación de edad, auditorías externas y atenuación de los “me gusta”. Aunque la UE cuenta con la Ley de Servicios Digitales y el Reglamento General de Protección de Datos, carece hoy de un marco tan específico para la juventud.

Tres factores impulsarán la equiparación de estas medidas en el continente. En primer lugar, la presión política y social de organizaciones civiles que exigen evitar un sesgo territorial en la protección de la infancia. En segundo lugar, el respaldo jurídico, ya que la normativa europea exige actuar ante riesgos sistémicos y mantener un modelo más laxo expondría a la tecnológica a sanciones por falta de diligencia.

Por último, la estrategia corporativa, pues operar bajo dos marcos técnicos y regulatorios distintos duplicaría costes y complejidades organizativas para Meta. A pesar de estas cuestiones, la presión para nivelar estas garantías sigue creciendo con rapidez.