Multa de 16,5 millones de euros a Banco Sabadell por irregularidades en la venta de hipotecas y seguros

El Banco de España ha impuesto una multa de 16,5 millones de euros a Banco Sabadell por cometer una infracción muy grave relacionada con la comercialización conjunta de hipotecas y seguros. La sanción, publicada este miércoles, responde a prácticas de venta vinculada prohibidas por la legislación hipotecaria y a incumplimientos de las obligaciones de protección de los clientes.

Según recoge la resolución del organismo supervisor, la entidad bancaria vulneró la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que establece las condiciones para la comercialización de productos financieros asociados a préstamos hipotecarios.

Prácticas prohibidas en la contratación de hipotecas

El Banco de España considera que Sabadell incurrió en "prácticas de venta vinculada prohibidas por la norma", además de incumplir su deber de actuar de manera imparcial y respetar los intereses de sus clientes.

El supervisor destaca que las irregularidades resultan especialmente relevantes por el número de operaciones afectadas y la reiteración de la conducta, circunstancias que han motivado la consideración de la infracción como muy grave.

La normativa hipotecaria establece restricciones a la contratación obligatoria de productos adicionales, como determinados seguros, vinculados a la concesión de préstamos inmobiliarios.

La multa es firme tras el recurso del banco

Aunque la sanción había sido recurrida por Banco Sabadell, la resolución ya ha adquirido firmeza, lo que ha permitido su publicación oficial este miércoles.

La entidad deberá afrontar así una multa de 16,5 millones de euros por los incumplimientos detectados en la comercialización de hipotecas y seguros, según la resolución del Banco de España.