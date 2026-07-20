Multa récord de la UE a AliExpress: 550 millones por vender productos ilegales y peligrosos

La Comisión Europea ha anunciado este lunes una multa de 550 millones de euros a AliExpress por no tomar las medidas necesarias para impedir la venta de productos ilegales, fraudulentos y peligrosos en su plataforma online, violando así sus obligaciones de acuerdo a la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

"La propagación de ropa falsificada, juguetes inseguros, cosméticos peligrosos y otros artículos ilegales y dañinos no es el precio inevitable de las compras online, sino el incumplimiento de AliExpress de sus obligaciones con respecto a la DSA", ha avisado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, quien ha subrayado que la decisión de este lunes implica la obligación para la compañía de tomar medidas para cumplir con los estándares europeos.

La compañía china tiene ahora de plazo hasta el 20 de octubre para presentar al Ejecutivo comunitario un "plan de acción" con medidas correctoras con las que "evaluar y mitigar los riesgos sistémicos" de su actividad. Si persiste en el incumplimiento o Bruselas concluye que el plan presentado es insuficiente, AliExpress se expondrá a una multa mayor.

En concreto, Bruselas considera que AliExpress incumple sus obligaciones de evaluación de riesgo, por ejemplo, por no contar con el personal necesario para revisar los productos comercializados y no tener en cuenta "de forma realista la desproporción" entre el número de moderadores contratados y la carga de trabajo que asumen. El sistema de moderadores también falla a la hora de detectar artículos fraudulentos que aparecen y reaparecen con formatos similares.

La Comisión también ve problemas en los sistemas de recomendación y publicidad de la plataforma, ya que al ponerlos a prueba detectaron que muchos de los productos peligrosos eran promocionados antes de ser retirados de la venta.

Otra de las violaciones graves de la DSA detectadas por los servicios comunitarios es el hecho de que productos ilegales o peligrosos, como cosméticos o juguetes, sigan "durante semanas" vendiéndose en la plataforma incluso después de haber sido detectados.

La empresa china tampoco impone las sanciones correspondientes a vendedores que violan las reglas con productos ilegales e incluso les permite continuar activos tras los incumplimientos, ni aplica los controles suficientes para evitar que artículos ilegales eludan la vigilancia con una categorización de sus productos errónea.

El caso se remonta a marzo de 2024, cuando los servicios comunitarios iniciaron la investigación formal contra la plataforma online de bajo coste por permitir la venta de productos peligrosos para el consumidor, como medicamentos falsificados o complementos dietéticos, y la compra de material pornográfico por parte de menores.

La investigación también ha examinado la falta de medidas por parte de la plataforma para evitar la difusión de contenidos ilegales y otras prácticas irregulares como la manipulación mediante enlaces ocultos o permitir que 'influencers' promocionen artículos prohibidos o peligrosos.