La paga extra dispara el gasto en pensiones a 28.432 millones

La Seguridad Social destinó en el presente mes de junio un total de 28.432 millones de euros a abonar la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas y la paga extraordinaria, según informó ayer el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En concreto, se dedicaron 14.397,5 millones el abono de la nómina ordinaria, un 6,1% más que en junio de 2025 y nueva cifra récord mensual, y 14.034,8 millones de euros a la paga extra. Según el ministerio, más de 10,4 millones de pensiones (10.477.873) percibirán este mes ese doble abono (ordiario y paga extra), quedando fuera las pensiones que tienen las pagas extra prorrateadas en 12 nóminas mensuales o las que no se generaron antes del 1 de enero, que reciben únicamente la parte proporcional.

En total, la Seguridad Social abonó en junio casi 10,5 millones de pensiones a cerca de 9,5 millones de pensionistas. Casi tres cuartas partes de los 14.397 millones de euros destinados a la nómina ordinaria de junio fueron a parar a las pensiones de jubilación, a cuyo pago se dedicaron 10.559,6 millones de euros. A pensiones de viudedad se destinaron 2.285,6 millones de euros de la nómina ordinaria, mientras que el pago de prestaciones por incapacidad permanente ascendió a 1.329,1 millones; el de prestaciones de orfandad, a 185,4 millones de euros, y el de las prestaciones en favor de familiares, a 38,6 millones.

Tras la subida de las pensiones con el IPC aplicada desde principios de año, la pensión media de jubilación, que cobran más de 6,5 millones de personas, aumentó en junio un 4,4% interanual, hasta los 1.572,8 euros mensuales y su paga extra alcanza una media de 1.550,8 euros. Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se incrementó un 4,6% interanual, hasta situarse a 1 de junio de este año en 1.371,4 euros mensuales.