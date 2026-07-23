El petróleo supera los 100 dólares por la escalada bélica en Oriente Próximo y dispara la preocupación por la inflación

El precio del petróleo vuelve a tensionar los mercados internacionales. El barril de Brent, de referencia en Europa, ha superado este jueves la barrera de los 100 dólares por primera vez en los últimos dos meses, tras registrar un incremento intradía del 6,3%, impulsado por la escalada del conflicto en Oriente Próximo.

Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, también experimentó una fuerte subida de hasta el 5,3%, situándose en torno a los 91,5 dólares.

La guerra en Oriente Próximo dispara el precio del crudo

El repunte llega en un contexto marcado por el recrudecimiento de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, que han continuado intercambiando ataques pese al memorando de entendimiento firmado entre ambos países hace apenas un mes.

Durante la madrugada, el Ejército estadounidense lanzó una nueva oleada de bombardeos sobre territorio iraní, la duodécima consecutiva, con el objetivo declarado de reducir la capacidad militar de Teherán y proteger el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Los ataques alcanzaron varios puntos del país, entre ellos las ciudades de Andimeshk, Ahvaz y Bushehr, mientras que las autoridades iraníes informaron de al menos dos fallecidos y once heridos en la zona fronteriza de Shalamcheh.

Irán responde con ataques a bases militares

Como respuesta, la Guardia Revolucionaria Islámica aseguró haber atacado instalaciones militares estadounidenses en las bases de Ali al Salem y Al Adiri, en Kuwait.

Además, las autoridades iraníes afirmaron haber destruido un radar del sistema antimisiles estadounidense THAAD desplegado en Jordania, calificando la acción como una represalia por los bombardeos recientes.

Los hutíes atacan petroleros saudíes

La tensión también se ha trasladado al mar Rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron ataques con drones y misiles contra dos buques petroleros saudíes, a los que acusan de incumplir el bloqueo impuesto por la milicia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó directamente a Irán de estos ataques y advirtió de que responderá militarmente tanto contra Teherán como contra los hutíes si continúan las agresiones contra el tráfico marítimo en el estrecho de Bab el Mandeb.