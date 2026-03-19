El PP denuncia otro día de “caos” ferroviario en España

El vicesecretario de Coordinación autonómica y local del PP, Elías Bendodo, denunció desde la Estación de Atocha la nueva jornada de “caos ferroviario” que vivió España, con retrasos de casi dos horas en los trenes de alta velocidad con salida y origen en Madrid como consecuencia de una incidencia en los sistemas de señalización de Adif, ya solucionada. “Esto es un día sí y un día también. Es el perfecto ejemplo de cómo funciona el Gobierno. Caos tras caos en todos los territorios”, criticó Bendodo, que volvió a pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

El político “popular” insistió en “la dejadez, la negligencia, la falta de inversión, la falta de mantenimiento y la falta de gestión” del Gobierno, “que está centrado más en la política, en la ideología, que en los problemas de los españoles”. “Lo que no nos podemos permitir es un ministro de fomento que diga que el tren español pasa el mejor momento de su historia. Eso es un insulto y una tomadura de pelo. Nunca los trenes han funcionado peor. El AVE se inauguró en el año 92 y el AVE ha dejado de funcionar en España con el gobierno de Pedro Sánchez. No existe la alta velocidad en España. Hay trenes de alta velocidad que no van a alta velocidad por la falta de mantenimiento de las vías”, recriminó.

Asimismo, Bendodo reclamó al Gobierno que en el Consejo de Ministros extraordinario de mañana apruebe medidas para paliar el daño económico que va a causar a Andalucía la falta del AVE Madrid-Málaga, que el Gobierno prevé recuperar a finales de abril, una vez pasada la Semana Santa. “A la provincia de Málaga, le han cancelado el AVE. Por lo visto, no va a poder funcionar en plenitud la alta velocidad entre Madrid y Málaga hasta final de año, lo que supone una pérdida económica no sólo para la Semana Santa, sino también para la temporada turística de verano”, afirmó Bendodo.

Un corte de la fibra óptica fue la causa de los retrasos Un corte de fibra óptica ocasionado por una empresa de mantenimiento contratada por Renfe ha provocado este miércoles los retrasos de más de dos horas en algunos trenes con origen o destino en las estaciones madrileñas de Atocha o Chamartín. Renfe ha explicado en un comunicado que ese corte de fibra óptica, producido en torno a las 8.00 horas, afectó a las comunicaciones de los centros de gestión del tráfico ferroviario, lo que causó una interrupción temporal de la circulación en las estaciones de Madrid-Atocha y Madrid-Chamartín. La compañía defiende que, en cuanto se identificó el origen del problema, se activaron de inmediato los procedimientos de resolución por parte de los equipos técnicos y, a las 9.20 horas, finalizaron las tareas necesarias, lo que permitió la plena restauración del servicio, aunque con retrasos acumulados. "De forma paralela a la resolución de la incidencia, se activaron los procedimientos alternativos de gestión del tráfico, lo que permitió mantener las circulaciones incluso antes de que se completara la reparación técnica, evitando demoras relevantes para los viajeros", argumenta Renfe, que reitera sus disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas. De esta forma, la incidencia es ajena a Adif, a pesar de haber afectado a su infraestructura, y la afectación se ha limitado a los trenes con origen o destino Madrid, no el conjunto de trenes en España, que continúan con su operativa habitual.