Ourense sufre retrasos en trenes AVE hacia y desde Madrid por una incidencia en señalización a nivel nacional

Los trenes de alta velocidad (AVE) con salida o llegada en Madrid, inlcuidos aquellos que tenían Ourense en sus rutas, registraron retrasos desde primera hora de la mañana a causa de una incidencia en los sistemas de señalización, según informó Adif a través de su cuenta de X.

Uno de los trenes retrasados que afecta a Ourense | Mapa en tiempo real de @KikeOnRails

La compañía indicó que los sistemas de control y gestión de tráfico se están recuperando de forma progresiva, aunque algunos trenes continúan acumulando demoras. “La circulación ferroviaria hasta y desde Puerta de Atocha se va restableciendo, si bien los trenes registran retraso por este motivo”, explicó Adif.

Por su parte, Renfe señaló que los trenes con salida en las estaciones de Atocha y Chamartín permanecen detenidos y sufren retrasos significativos hasta que se complete la reparación de la avería. La compañía añadió que la normalización del servicio será progresiva.

Varios viajeros reportan demoras de una hora o más en sus horarios de salida y llegada, mientras que otros denuncian que su tren lleva parado más de 50 minutos en la estación.

Adif y Renfe recomiendan a los pasajeros consultar el estado de sus trenes antes de desplazarse y permanecer atentos a las actualizaciones en las redes oficiales.