El PP no negociará con Sumar sobre vivienda: “No ofrece soluciones”

El PP rechazó la invitación de Sumar a negociar un posible apoyo al decreto ley con medidas de vivienda, como la prohibición de desahucios a gente vulnerable y la prórroga automática de contratos de alquiler, alegando que el texto “no ofrece soluciones realistas” y censurando la “incompetencia” del Gobierno en materia de vivienda. El socio minoritario del Ejecutivo logró que se aprobara en Consejo de Ministros de un decreto ley con medidas en el ámbito de vivienda para intervenir este mercado y paliar la crisis habitacional que sufre el país.

En este marco, Sumar emplazó a negociar a los grupos parlamentarios de la Cámara, entre ellos el PP, pero los de Alberto Núñez Feijóo ya avanzaron en un comunicado que no recogen el guante. El partido de Alberto Núñez Feijóo informa de que en las últimas horas los plurinaciones se pusieron en contacto con la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, para solicitar dicha reunión, pero ya les aclararon que no acudirán. “Nuestra postura sobre este real decreto ley es de sobra conocida, ya que está anunciada públicamente, y es que el escudo social lo tiene que pagar el Gobierno, no los ciudadanos”, indicó el grupo parlamentario.

En esa línea, el PP asevera que la gente “no tiene que pagar la incompetencia del Gobierno en vivienda”, y enfatizó que si la política en vivienda “es un desastre, que la cambie”, pero sin pretender “que la gente les ayude a taparlo”. A renglón seguido, la formación apostilla que la solución al problema de la vivienda no pasa por intervenir más el mercado, sino por construir más casas y dar seguridad jurídica a propietarios e inquilinos. “La crisis de la vivienda no es un problema coyuntural, sino estructural, y este Real Decreto no ofrece soluciones realistas”, insiste el PP. Para zanjar su comunicado, el partido indica que en materia de vivienda, muchas de las medidas del Partido Popular tienen apoyo constatado de la mayoría parlamentaria y este Gobierno lleva ocho años en Moncloa y demostraron “que son el problema, no la solución”.