Las ventas de crudo a España descienden el 12,7% en febrero

Las importaciones de crudo a España se situaron en 4,43 millones de toneladas en febrero, con un descenso del 12,7% con respecto al mismo mes del año pasado y con las llegadas desde Oriente Medio representando el 17% del total del suministro, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). En concreto, el crudo que llegó a España en el segundo mes de 2026, antes prácticamente del inicio del conflicto bélico en Irán que estalló tras el ataque de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, con origen de Oriente Medio ascendió a 751.000 toneladas.

Oriente Medio es la principal zona afectada ahora por el conflicto en Irán y que ha salpicado al comercio por el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más importantes del mundo para el transporte marítimo, ya que por allí pasa el petróleo y el gas procedente de los países del Golfo, circulando en torno a una quinta parte del petróleo mundial.

Destacó especialmente el crudo llegado a España de la zona procedente de Irak en febrero, con 511.000 toneladas, el 11,5% del total, que aumentó sus entregas un 22,5% respecto a febrero de 2025 para erigirse en el segundo principal suministrador en el mes. También Arabia Saudí suministró 240.000 toneladas, el 5,4% del total, a pesar de un descenso del 11,8% frente a hace un año.

Mientras, Estados Unidos, con 622.000 toneladas y el 14% del total, se situó como principal suministrador de crudo a España en febrero, a pesar de un descenso interanual del 2,3%. También destacó en el mes Libia, con el suministro de 488.000 toneladas -el 11,0% del total-, que supuso un aumento del 14%. En el mes se importaron 31 tipos de crudo originarios de 16 países. Las importaciones de crudo de los países miembros de la OPEP aumentaron en febrero un 0,5% con respecto al mismo mes de 2025 y representaron el 45,5% del total.

Elpetróleo ronda los 110 dólares el barril El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa se movió ayer en el entorno de los 110 dólares por barril, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía se situaba en los 111 dólares por barril. La subida del precio del petróleo se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diese un nuevo ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz. En concreto, Trump concretó el domingo que el plazo dado a Irán para que llegue a un acuerdo y reabra el estrecho de Ormuz finaliza a las 20.00 horas del martes en horario de la costa Este estadounidense, las 3.30 horas del miércoles en Irán y las 2.00 horas en la España peninsular.