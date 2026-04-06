Los mercados esperan hasta tres alzas de tipos en este año

Los mercados esperan nuevas subidas de los tipos de interés por parte de los principales bancos centrales -Banco Central Europeo (BCE), Reserva Federal estadounidense (Fed) y Banco de Inglaterra- para enfrentar el repunte de inflación que ya está provocando el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo. En concreto, los mercados “esperan ahora hasta tres subidas de tipos por parte del Banco de Inglaterra y del BCE, y una de la Fed antes de fin de año”, especifica el equipo de renta fija de Federated Hermes.

Tanto la Fed como el BCE celebrarán su próxima reunión sobre política monetaria a finales de abril, y para entonces, ambas autoridades monetarias “contarán con un conjunto de datos más amplio para evaluar el impacto del crecimiento y la inflación en la economía”, señalan la economista de UBS Global Wealth Management, Maelle Quillevere, y el economista jefe para la eurozona y el Reino Unido, Dean Turner.

Sin cambios este mes

No obstante, los analistas de UBS esperan que el BCE mantenga los tipos de interés “sin cambios” en el 2% a finales de este mes y que “pase por alto” el actual shock de inflación, que se situó en el 2,5% en marzo por los precios energéticos. Debido al impacto de los mayores costes energéticos, el economista jefe de AllianzGI, Christian Schulz, prevé un crecimiento “moderado” de Europa de entre el 1% y el 1,5% en 2026, con un impulso positivo procedente de Alemania, además de un aumento de la inflación de la eurozona por encima del objetivo del 2% fijado por el BCE. “En este contexto”, afirma, “consideramos plausible que no haya recortes de tipos del BCE este año y que exista un bajo umbral para posibles subidas”.

Los mercados esperan que los bancos centrales suban los tipos de interés para evitar los “errores” cometidos en 2021, cuando el BCE y la Fed consideraron transitorio el incremento de la inflación. “Ahora, por temor a repetir ese error, podrían incurrir en el opuesto: endurecer en exceso la política monetaria y provocar una recesión que, previsiblemente, terminarían combatiendo con recortes de tipos”, señala el analista senior del Flossbach von Storch Research Institute, Pablo Duarte.

Ante el encarecimiento de los precios energéticos, el riesgo de recesión aumenta, en especial en la eurozona, donde la dependencia energética es mayor y la productividad mostró un comportamiento débil durante años. Ese encarecimiento ya se vio durante los primeros meses de la guerra en Ucrania. “En este contexto, resulta plausible un nuevo cambio de rumbo. Si el crecimiento se deteriora y las presiones inflacionarias remiten, los bancos centrales podrían verse obligados a revertir su política, retomando los recortes de tipos”, apunta Duarte.