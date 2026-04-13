La producción de crudo sufre su mayor caída desde el covid

La oferta de crudo por parte de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se redujo durante el pasado mes de marzo un 27,5%, lo que equivale a unos 7,88 millones de barriles diarios menos en el mercado, como consecuencia del impacto del conflicto en Oriente Próximo y el bloqueo del estrecho de Ormuz. Según los datos publicados por la OPEP en su boletín mensual de abril, el bombeo de los países del cartel en marzo se redujo a 20,79 millones de barriles al día (mb/d), frente a los 28,67 mb/d del mes de febrero.

Al tener en cuenta también a productores aliados como Rusia, la oferta de petróleo de los países participantes en la Declaración de Cooperación (DoC), también conocida como OPEP+, disminuyó en 7,70 mb/d en el mes de marzo, hasta promediar aproximadamente 35,06 mb/d, según fuentes secundarias disponibles. La caída de la producción de crudo en marzo de los países la OPEP es la segunda mayor en términos mensuales desde el recorte voluntario de 9,7 mb/d acordado por los países de la organización en la primavera de 2020 en respuesta al impacto en los mercados petroleros de la pandemia de covid-19 y los confinamientos.

Entre los miembros del cartel, Irak sufrió en marzo la mayor bajada de la producción, que disminuyó un 61,3%, hasta 1,62 mb/d; mientras que Irán registró un descenso del 5,6%, hasta 3 mb/d. De su lado, Arabia Saudí recortó un 22,8% el bombeo en marzo, hasta 7,8 mb/d; Emiratos Árabes Unidos un 44,7%, hasta 1,89 mb/d; y Kuwait un 53%, hasta 1,21 mb/d.

Venezuela sube producción

Por su parte, miembros de la OPEP como Venezuela o Nigeria registraron aumentos de la producción de petróleo. En el caso del país caribeño, la oferta de crudo se elevó un 8,7%, hasta 0,98 mb/d, mientras que la del país africano lo hizo un 1,4%, hasta 1,46 mb/d. “En marzo, el valor de la cesta de referencia de la OPEP aumentó en 48,46 dólares por barril con respecto al mes anterior, alcanzando un promedio de 116,36 dólares por barril”, destaca la OPEP, señalando que el contrato a plazo del Brent aumentó en 30,23/barril con respecto al mes de febrero, con un promedio de 99,60 dólares, mientras que el contrato a plazo del WTI aumentó en 26,48 dólares, hasta un promedio de 91 dólares/barril.

A pesar de la situación en Oriente Próximo, la OPEP espera que la demanda mundial de petróleo crezca en 1,4 mb/d en 2026 en comparación con el año anterior, sin cambios respecto a la evaluación del mes pasado. Se prevé que la demanda de la OCDE aumente en 0,1 mb/d, mientras que la de los países no pertenecientes al “think tank” de las economías avanzadas crecerá en aproximadamente 1,3 mb/d. “Se ha revisado a la baja el crecimiento de la demanda para el segundo trimestre de 2026 tanto en la OCDE como en los países no pertenecientes a la OCDE, debido principalmente a una ligera debilidad transitoria en el crecimiento de la demanda de crudo, dadas las circunstancias en curso en Oriente Próximo”, señala la OPEP, que confía en que esta debilidad se compense en la segunda mitad del año.

El petróleo se dispara un 7% y vuelve a rebasar los 100 dólares El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía cerca de un 7,3% y se movía de nuevo por encima de los 100 dólares por barril, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. En concreto, el Brent rebasaba los 102 dólares por barril, mientras el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía casi un 8,5%, hasta los 104,7 dólares por barril. La subida del precio del petróleo se produjo tras anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ordenó a la Armada estadounidense el comienzo de un cierre perimetral del estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control de Irán, un paso estratégico por el que circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial. Trump también advirtió el domingo de que el Ejército interceptará “en aguas internacionales” a cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso. “Con efecto inmediato la Armada de Estados Unidos (...) comenzará el proceso para bloquear todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, señaló Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, en su primera reacción al fracaso de las conversaciones el pasado sábado entre Estados Unidos e Irán en Islamabad (Pakistán). El presidente estadounidense criticó por enésima vez la “extorsión mundial” impuesta por las autoridades iraníes con el cierre de Ormuz.