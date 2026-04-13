Irán fue el país del Golfo que menos recortó su producción de petróleo el mes pasado

Ataque a Irán

El conflicto en Oriente Próximo retiró del mercado casi ocho millones de barriles de crudo diarios procedentes de los países de la OPEP, con Irak como el país más afectado en la región del golfo Pérsico

Plataformas petrolíferas
Plataformas petrolíferas

Unos 7,88 millones de barriles de crudo desaparecieron cada día de marzo del mercado como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo y el consiguiente bloqueo del estrecho de Ormuz. Se trata de un 27,5% de la producción de los países de la OPEP, que engloba a los estados del golfo Pérsico junto a otros exportadores de petróleo como Nigeria, Venezuela o Indonesia.

Esta caída, la segunda mayor en términos mensuales desde el recorte voluntario acordado a raíz de la pandemia del covid, tiene a Irak como el país más damnificado, pues ha visto retroceder su producción en un 61,3% (hasta 1,62 millones de barriles al día); y a Irán como su contrapunto, pues solo registró un descenso del 5,6% que mantiene su ritmo en tres millones de barriles diarios. Dentro de la región, Arabia Saudí recortó un 22,8% el bombeo (hasta los 7,8 millones de barriles), mientras Emiratos Árabes Unidos lo hizo en un 44,7% (hasta 1,89) y Kuwait, en un 53% (1,21), según los datos que figuran en el último boletín mensual.

En cambio, Venezuela elevó su oferta de crudo en un 8,7%, rozando un millón de barriles diarios; mientras Nigeria lo hizo en un 1,4% (hasta 1,46). Otros países que no forman parte del grupo de la OPEP aunque mantienen acuerdos de cooperación, como Rusia, han volcado en el mercado unos 35 millones de barriles diarios de crudo.

Previsiones de demanda

En cuanto a las previsiones, la OPEP aguarda que la demanda mundial de petróleo crezca en 1,4 millones de barriles diarios en 2026 en comparación con el año anterior, fundamentalmente gracias a los países que no forman parte de la OCDE, que necesitarán 1,3 millones de barriles de petróleo más cada día. Y, de cara al año que viene, anticipa un aumento de 1,3 millones de barriles, igualmente fundamentado en el mercado de fuera del grupo de las economías más avanzadas.

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