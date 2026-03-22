Rebajas del combustible en la vuelta del puente de San José

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este sábado los dos decretos anticrisis aprobados por el Gobierno este viernes para mitigar los efectos de la guerra en Irán, con una batería de medidas que entran hoy en vigor. Se trata de un plan de medidas que movilizará 5.000 millones de euros, según la estimación del Ejecutivo, conformado por dos decretos: un real decreto ley con medidas económicas generales, como rebajas fiscales a los carburantes, la electricidad y el gas y ayudas a los sectores más afectados, y otro con la congelación de los alquileres por dos años, defendido por Sumar.

Aunque ya publicadas en el BOE, las medidas entran hoy en vigor y están pendientes de convalidación en el Congreso de los Diputados, que las votará el próximo jueves, 26 de marzo. El real decreto ley de medidas coyunturales recoge la reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y “pellets”, al tiempo que se congela el precio máximo de venta del butano y el propano y se recupera la bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la gran industria.

Además, se suma la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5%, fijado por la Unión Europea. La norma también incluye, entre otras medidas, la rebaja al nivel mínimo permitido del tipo del impuesto de hidrocarburos, una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional empleado en su actividad para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores; y la prohibición a las empresa de acometer despidos objetivos por efectos económicos derivados del conflicto. Así, las estimaciones de los expertos pasan por que en la práctica se notará una bajada de entre 10 y 15 céntimos por litro, a lo que habría que sumar el impacto por la reducción del impuesto especial de hidrocarburos, lo que dejaría un descuento aproximado de 20 céntimos por litro. Según el propio Sánchez, el ahorro se va hasta los 30 céntimos por litro, en función del tipo de carburante.

Finalmente, también se añadió un mayor control de los márgenes empresariales de las empresas de suministro de combustible, una de las demandas de Sumar, junto a la congelación temporal de los contratos de alquiler, también presente pero en un decreto por separado. En concreto, este segundo real decreto ley incluye iniciativas como la prórroga extraordinaria y automática durante un máximo de dos años de los contratos de alquiler cuya finalización esté prevista en 2026 y 2027.