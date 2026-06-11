La riqueza de Elon Musk puede superar la del 46% de la población más pobre tras la OPV de SpaceX

El magnate Elon Musk podría convertirse este viernes en la primera persona del mundo con un patrimonio de un billón de dólares (865.200 millones de euros), ante la inminente salida a Bolsa de SpaceX, lo que supondrá contar con una riqueza similar a la acumulada por el 46% de la población con menores ingresos, según el último informe de Oxfam Intermón.

De esta manera, la fortuna de Musk habría crecido en más de un millón de dólares por minuto en los últimos doce meses, hasta acumular en el último año hasta 550.000 millones de dólares. Así, Oxfam Intermón ha alertado de que este nivel de concentración de la riqueza constata que "las reglas del sistema económico han sido manipuladas durante décadas en beneficio de los superricos".

Con esta fortuna acumulada, el magnate tardaría 2.740 años en gastar todo su dinero si desembolsara un millón de dólares diarios. Con un impuesto a la riqueza del 10% se recaudaría lo suficiente para acabar con la pobreza extrema mundial durante un año, sacando a más de 800 millones de personas de esa situación.

"Que una sola persona acumule una fortuna de más de un billón de dólares es incompatible con una economía justa y con una democracia saludable", ha sostenido la responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, Susana Ruiz.

En este sentido, la ONG ha estimado que los ricos tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político que el resto de la ciudadanía, una influencia que suelen utilizar para concentrar poder económico y político.

"Nunca ha sido tan urgente poner freno a la acumulación de riqueza extrema y reformar las políticas económicas que han creado no solo billonarios, sino también milmillonarios y obscenos niveles de desigualdad actuales", ha afirmado Ruiz.