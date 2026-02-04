Gráfico | Santander firma el mayor beneficio de la historia de la banca española con 14.101 millones en 2025

Banco Santander cierra el ejercicio 2025 con un beneficio atribuido récord de 14.101 millones de euros, un 12% más que en el año anterior, lo que supone el mayor resultado anual de la historia de la banca española y el cuarto récord consecutivo para la entidad presidida por Ana Botín.

El banco alcanzó por primera vez los 180 millones de clientes tras sumar ocho millones durante el año y cumplió todos los objetivos fijados en su plan estratégico. El beneficio por acción creció un 17%, hasta los 0,91 euros, mientras que los ingresos totales se mantuvieron en 62.390 millones, apoyados en unos ingresos por comisiones en niveles récord, con un aumento del 5%, que compensaron el ligero descenso del margen de intereses por la bajada de tipos del BCE.

La rentabilidad del grupo se situó en niveles históricos. El RoTE post-AT1 alcanzó el 16,3%, mientras que la ratio de eficiencia mejoró hasta el 41,2%, su mejor registro en más de 15 años. Los costes de explotación descendieron un 1%, reflejo del avance del programa ONE Transformation, la simplificación operativa y el uso de plataformas globales compartidas.Balance sólido y mayor capital

La calidad crediticia continuó mejorando. El coste del riesgo se mantuvo en el 1,15%, la morosidad bajó al 2,91% y la cobertura alcanzó el 66%, en niveles históricamente bajos. En solvencia, Santander cerró el año con una ratio CET1 del 13,5%, máximo histórico, lo que permitió aprobar un nuevo programa de recompra de acciones por 5.000 millones de euros.

Trimestre récord y creación de valor

El cuarto trimestre fue también histórico, con un beneficio atribuido de 3.764 millones de euros, un 15% más, encadenando siete trimestres consecutivos de resultados récord. La creación total de valor para el accionista creció un 14% en el conjunto del ejercicio.

Por negocios, todas las divisiones crecieron en euros constantes, con especial fortaleza en Wealth Management & Insurance y Payments, mientras que Retail, Consumer y Corporate & Investment Banking mantuvieron una evolución positiva y disciplinada.

Perspectivas para 2026

De cara a 2026, Banco Santander prevé un crecimiento de ingresos de dígito medio, una nueva reducción de costes en euros constantes, un beneficio superior al de 2025 y una ratio CET1 situada entre el 12,8% y el 13%. La entidad presentará los detalles de su próximo ciclo estratégico en el Investor Day del 25 de febrero de 2026, tras cerrar un ejercicio que consolida su modelo de negocio global, rentable y diversificado.