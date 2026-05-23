Sergio Resille, socio estratégico de Privel: “La marca privada eleva la tensión competitiva y la eficiencia”

La Asociación Europea de Grandes Operadores Feriales (Emeca), ha galardonado a Ifema por su proyecto Privel, como mejor lanzamiento de una feria profesional en Europa. Alimarket es el socio estratégico. Sergio Resille (Bueu, 1977) es el director general y consejero delegado de Alimarket. Con 5 años su familia se trasladó a Vigo y estudió en Jesuitas, además de ser de la segunda promoción del Bachelor in Business Administration (BBA) de la antigua Escuela de Negocios Caixanova. Entró en Alimarket en 2003 y vuelve a casa siempre que puede.

Pregunta. Enhorabuena por el premio. ¿Qué cree que hizo que Europa se fijara en Privel?

Respuesta. Muchas gracias en nombre de Ifema, organizadora, y de Publicaciones Alimarket, socio estratégico. Creo que el éxito se debe a una combinación de factores. En primer lugar, una potente oferta expositiva con más de 260 empresas, un logro tratándose de una primera edición. En segundo lugar, un área de contenidos con un congreso muy potente. En tercer lugar, un programa de reuniones b2b que trataba de facilitar las conexiones entre la oferta y la demanda, así como networking. Y por último, el acertado posicionamiento de Privel como puente de conexión entre Europa y Latinoamérica, donde la marca privada está explotando.

P. ¿Han notado un efecto llamada para la segunda edición?

R. Nos comunicaron el premio la semana pasada, por lo que aún es muy pronto para calibrar el efecto. Creemos que Madrid y España puede ser el gran hub internacional de la marca privada.

P. ¿Han redefinido el nivel de exigencia para la edición de noviembre?

R. La exigencia ya estaba encima de la mesa. Una vez terminada la edición de 2025 se reunió el comité organizador y ya definimos la hoja de ruta de cara a 2026. Ampliar superficie expositiva y pasar a dos pabellones, duplicar el número de compradores internacionales apostando por mantener el nivel cualitativo de los profesionales asistentes y seguir apostando por los mejores contenidos internacionales para el programa.

P. ¿Cómo se gestiona un crecimiento acelerado sin perder la esencia?

R. Ya tenemos confirmadas 265 empresas y la cifra sigue creciendo. En Alimarket no somos organizadores feriales, sino que somos muy expertos en escuchar a la oferta y la demanda y ponerlas en contacto. En nuestra opinión el m² es sólo una consecuencia de atraer el perfil de la demanda adecuado. Es decir, si consigues traer a un comprador con fuerte capacidad de compra, el expositor vendrá solo. Lo importante es conocer perfectamente qué está buscando ese comprador y tratar de dar respuesta.

P. ¿Qué se va a encontrar el visitante profesional este año?

R. Una oferta expositiva más amplia, más categorías y un mayor número de expositores internacionales. También un programa de contenidos muy potente.

P. La marca blanca roza ya el 50% de cuota de mercado. ¿Es Privel el reflejo de un cambio estructural en los hábitos de consumo y no solo una moda por la inflación?

R. Nos gusta hablar de MDD (marca de distribuidor) en España o de marca privada a nivel global. El concepto “marca blanca”, muy popular a principios del 2000, está ya muy superado y no responde a lo que son las marcas privadas. Mucha gente piensa que el auge de la marca privada está íntimamente ligado a la renta disponible de las familias y eso no es cierto. Poca gente sabe que el país europeo con mayor penetración de la marca privada es Suiza. La batalla competitiva entre las marcas de fabricantes y las marcas de distribuidor en los lineales me atrevería a decir que es la cuestión estratégica más relevante de las últimas décadas. Todos los retailers mundiales que llegan a un determinado nivel de cuota de mercado están en disposición de desarrollar sus propias líneas de marca privada y eso eleva la tensión competitiva y eficiencia de la industria. No estamos en una fase de ahorro indiscriminado sino de compra inteligente. Las marcas de fabricante tienen y han de seguir teniendo su espacio pero están obligadas a justificar su diferencial de precio en los lineales. La cuota de mercado de la marca privada seguirá creciendo en Europa en determinadas categorías, aunque en muchos mercados ya está cerca de su techo, No obstante, hay muchas oportunidades en mercados como Latam, África o algunos países de Asia.

P. Si tuviera que convencer a un fabricante que todavía duda de si exponer, ¿qué le diría que va a pasar en Privel?

R. La primera pregunta que le haría a cualquier fabricante que todavía duda es muy sencilla: ¿Tiene capacidad para crecer, ganar nuevos clientes o abrir nuevos mercados internacionales? Porque el momento que vive la industria española de gran consumo es extraordinario. Estamos viendo cómo cada vez más retailers internacionales buscan fabricantes capaces de aportar innovación, calidad, desarrollo de producto y capacidad exportadora. Y ahí España y Europa tienen una oportunidad enorme para convertirse en actores globales, también dentro de la marca privada. Pero, sobre todo, creo que el gran diferencial de Privel está en el perfil del comprador que va a asistir. Nuestro objetivo no es únicamente atraer volumen de visitantes, sino reunir a profesionales con capacidad real de decisión y proyectos activos. Hablamos de directivos de marca privada, compradores estratégicos, importadores y distribuidores internacionales que están buscando partners.

P. En un calendario ferial saturado (Alimentaria, Fruit Attraction o Salón Gourmets), ¿qué diferencia a Privel?

R. Son públicos muy diferentes. Me gusta que hayas mencionado esas 3 ferias, ya que las conozco muy bien. Alimentaria Barcelona es la feria del sector alimentación más importante de nuestro país y unas de las 3 más relevantes de Europa. Fruit Attraction es una de las ferias más importantes del mundo pero está verticalizada y se circunscribe al universo de las frutas y hortalizas. Y Salón Gourmets, el escaparate anual más importante de alimentos y bebidas de alta gama. Privel es una feria que aspiracionalmente pretende convertirse en el futuro en la Feria de Marca Privada más importante del mundo en habla hispana. Pretende ofrecer oportunidades de negocio a las empresas del sector del gran consumo, poniendo el foco en los retailers ibéricos y latinoamericanos pero sin descartar otros mercados como Europa o África. Tiene desde su inicio una clara vocación internacional.

P. Ante un consumidor cada vez más infiel, ¿cuáles son las tendencias que van a marcar la innovación?

R. El sector de gran consumo está reinventándose de manera permanente. A los consumidores nos encanta que nos sorprendan con novedades que nos faciliten nuestro día a día. Una de las tendencias clave tiene que ver con productos que nos permitan ahorrar tiempo: platos preparados que nos eviten cocinar o soluciones que al menos nos ahorren los procesos engorrosos. También seguirá habiendo mucha innovación en todo lo relacionado con la salud y el bienestar. Y a buen seguro que las empresas de gran consumo afinarán sus ofertas para perros y gatos, que se han asentado ya como un miembro más en muchas familias. O para los consumidores senior, que se están convirtiendo en el grupo de población más novedoso.