SpaceX absorbe xAI para unificar el imperio de Elon Musk y fusionar la carrera espacial con la IA

La compañía de servicios aeroespaciales SpaceX ha adquirido la startup de inteligencia artificial xAI, según ha anunciado Elon Musk, fundador y consejero delegado de las dos empresas, cuya valoración conjunta ascendería a 1,25 billones de dólares (1,05 billones de euros).

El magnate de origen sudafricano considera que la fusión permitirá formar "el motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso, tanto en la Tierra como fuera de ella", incluyendo IA, cohetes, internet espacial, comunicaciones directas a dispositivos móviles y la plataforma de información en tiempo real y libertad de expresión más importante del mundo.

En este sentido, Musk ha señalado que los avances actuales en IA dependen de grandes centros de datos terrestres, con enormes necesidades de energía y refrigeración. "La demanda mundial de electricidad para IA simplemente no puede satisfacerse con soluciones terrestres, ni siquiera a corto plazo, sin causar dificultades a las comunidades y al medio ambiente", ha explicado.

De este modo, en el largo plazo, el hombre más rico del mundo defiende que la IA espacial "es la única forma de escalar" y el espacio será, dentro de dos o tres años, "la forma más económica de generar computación de IA".

Según fuentes consultadas por Financial Times, la transacción asigna a xAI una valoración de 250.000 millones de dólares (211.265 millones de euros), elevando la de la empresa fusionada a 1,25 billones de dólares.

La compañía de cohetes fue valorada recientemente en 800.000 millones de dólares (676.050 millones de euros) en una venta secundaria de acciones, mientras que la firma de IA había sido valorada anteriormente en 230.000 millones de dólares (134.365 millones de euros).

El director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, informó a los inversores este lunes que las acciones de la entidad fusionada tendrían un precio de 527 dólares. En este sentido, las acciones de xAI se convertirán en acciones de SpaceX a un tipo de cambio de aproximadamente siete a uno.

Asimismo, la unificación de las dos principales empresas no cotizadas de Musk sugiere nuevos progresos en el plan para realizar una OPV tan pronto como este mes de junio, según avanzaba el diario británico, en lo que podría ser la mayor salida a Bolsa de la historia.

De tal modo, SpaceX buscaría recaudar hasta 50.000 millones de dólares (41.920 millones de euros) en la operación, con una valoración aproximada de 1,5 billones de dólares.

En marzo de 2025, Elon Musk llevó a cabo la venta de la plataforma de redes sociales X a xAI.