SpaceX empieza a cotizar tras una salida a bolsa histórica

Elon Musk, empresario fundador y consejero delegado de SpaceX, fue el encargado de tocar la campana para dar comienzo a la sesión de ayer en el Nasdaq con motivo del esperado debut bursátil de la compañía aeroespacial.

El hombre más rico del planeta recordó los inicios de SpaceX “en un almacén” hasta protagonizar ayer la mayor OPV de la historia, en la que levantó 75.000 millones de dólares (64.953 millones de euros), alcanzado una valoración de 1,77 billones de dólares (1,53 billones de euros) antes de que sus acciones comenzasen ayer a negociarse.

“Si alguien me hubiera dicho que esto iba a pasar, habría pensado: ¡Qué locura!”, reconoció Musk, para quien el proyecto tenía “menos del 10% de posibilidades de éxito”, aunque defendió la importancia de intentarlo a pesar de todo.

“Si no lo hacemos, si no hay una nueva empresa que se adentre en el espacio, nunca seremos una civilización verdaderamente espacial”, afirmó al referirse a la posibilidad de impulsar la vida multiplanetaria, “para crear Star Trek” y convertir en realidad los emocionantes futuros de ciencia ficción que leímos.

“Un futuro para todos”

“De eso se trata SpaceX: de sacar la ficción de la ciencia ficción y crear un futuro emocionante. Un futuro para todos”, aseguró antes de dar comienzo a la sesión de ayer en el Nasdaq.

SpaceX confirmó este jueves un precio de 135 dólares para cada una de los 555,5 millones de acciones de la compañía comercializadas en la oferta pública inicial, lo que permitirá a la empresa recaudar 75.000 millones de dólares en un primer momento, aunque las entidades que actuarán como garantes de la transacción podrán vender otros 83,3 millones de títulos, que elevarían el monto de la operación a 86.250 millones de dólares (74.695 millones de euros). De este modo, SpaceX se convertirá en la mayor salida a bolsa de la historia, superando ampliamente el registro de la petrolera Saudi Aramco, que en 2019 recaudó 29.400 millones de dólares (25.462 millones de euros). Además, con una valoración de más de 1,77 billones de dólares, la compañía pasará instantáneamente a formar parte de las diez mayores cotizadas del mundo.

En la documentación registrada ante la SEC previamente al comienzo de la negociación de sus acciones, SpaceX advirtió de que Elon Musk poseerá aproximadamente el 91,6% de las acciones ordinarias de Clase B en circulación, así como el 82,4% del poder de voto total (o el 82,3% si los suscriptores ejercen su opción), por lo que la compañía será considerada una “empresa controlada” según las normas de gobierno corporativo de Nasdaq y Nasdaq Texas.

Además, SpaceX advirtió de que no prevé declarar ni pagar dividendos en efectivo a los titulares de las acciones ordinarias de la compañía “en un futuro próximo”.

La salida a bolsa de SpaceX habría atraído una demanda de más de 350.000 millones de dólares (303.113 millones de euros) por parte de inversores institucionales y minoristas.