La tasa de paro seguirá por encima del 10% a final de año

El fin de la temporada turística de verano llevará al mercado laboral a experimentar en el cuarto trimestre del año un ligero descenso de la ocupación y un incremento moderado del desempleo que llevará a la tasa de paro a situarse en una horquilla de entre el 10,3% y el 10,6%, frente al 10,18% del tercer trimestre, según previsiones de The Adecco Group Institute. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) la semana pasada reflejaron un fuerte repunte trimestral del desempleo, de casi 96.000 personas. Eso provocó que la tasa de paro subiera de nuevo por encima del 10%, hasta el 10,18% a cierre de septiembre, después de haber terminado el segundo trimestre en el 9,87%.

De cumplirse las previsiones de Adecco para la recta final de año, la tasa de desempleo cerrará 2026 por encima del 9,93% registrado al término de 2025. Las proyecciones de Adecco apuntan además a que el empleo mantendrá en el cuarto trimestre del año un crecimiento interanual próximo al 2%. El tercer trimestre finalizó con un récord de 22.852.600 ocupados tras incrementarse la ocupación en 73.600 personas entre julio y septiembre y en 465.500 en comparación con el tercer trimestre de 2025.

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“Tradicionalmente, el cierre del año viene acompañado de una corrección del empleo tras la campaña turística de verano. Por ello, es probable que la ocupación registre un descenso moderado y que el desempleo aumente ligeramente en términos brutos, especialmente en actividades vinculadas a hostelería, comercio estacional y servicios recreativos”, según el director de The Adecco Group Institute, Carlos Arcas. Para Arcas, la EPA del tercer trimestre conocida la semana pasada confirmó la “notable capacidad de creación de empleo” que mantiene el mercado laboral español, aunque con “señales de desaceleración”.

Difícil bajar

En este sentido, advirtió de que de cara a 2027 el principal riesgo no es una destrucción masiva de empleo, sino “la consolidación de un mercado laboral que sigue creando puestos de trabajo, pero cada vez con menor intensidad y con mayores dificultades para reducir significativamente una tasa de paro que continúa por encima del 10%”. A medio plazo, Arcas considera que la verdadera fortaleza del empleo dependerá de la capacidad del tejido empresarial.

Adecco atribuyó parte del repunte que experimentó el desempleo en el tercer trimestre a la fuerte entrada de trabajadores al mercado laboral. En verano se registraron 169.500 nuevos activos (443.500 en el último año), provocando que la incorporación de mano de obra avanzara casi al mismo ritmo que la ocupación y dificultara rebajar el paro de forma más acusada. Tras el proceso de regularización, los extranjeros aportaron 99.900 de los 169.500 nuevos activos del tercer trimestre.