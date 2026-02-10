Telefónica vende su filial en Chile por hasta 1.156 millones y avanza en su salida de Hispanoamérica

Una sede de Telefónica, tras el anuncio de la venta de su filial en Chile en el marco de su estrategia de salida de Hispanoamérica.

Telefónica ha cerrado la venta del 100% de su filial en Chile a Millicom Spain y al holding francés NJJ Holding por un importe máximo de 1.365 millones de dólares, equivalentes a unos 1.156 millones de euros, en una de las operaciones más relevantes del sector de las telecomunicaciones en el país. La transacción ha sido comunicada este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y se enmarca en la estrategia de salida de Hispanoamérica del grupo.

El precio acordado combina una parte fija de 1.215 millones de dólares (unos 1.030 millones de euros) y un tramo variable de hasta 150 millones de dólares (alrededor de 126 millones de euros), condicionado a la posible ocurrencia de determinados eventos en el mercado chileno de telecomunicaciones. El importe total incluye además los ajustes habituales en este tipo de operaciones.

Según ha detallado Telefónica, la operación contempla un pago en efectivo de 50 millones de dólares al cierre y otro aplazado de 340 millones de dólares, que se abonará en función de los resultados financieros de Telefónica Chile. La compañía ha precisado también que la deuda financiera neta de la filial chilena ascendía a 479 millones de euros a 31 de diciembre de 2025.

La firma y el cierre de la transacción se han realizado de forma simultánea, en línea con la política de rotación de activos del grupo. Al presentar su plan estratégico el pasado mes de noviembre, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, avanzó la intención de culminar en los próximos meses la salida de Hispanoamérica, una estrategia iniciada en 2019.

Esta operación se suma a otras desinversiones recientes, como la venta de la filial en Uruguay y la cesión de una participación mayoritaria de Movistar Colombia, mientras la compañía centra sus esfuerzos en reforzar su posición en Europa y prepararse para futuros procesos de consolidación del sector.