Telefónica reforzará la ejecución de su plan estratégico en Europa desde una oficina en Londres

Una nueva oficina ubicada en Londres servirá de base a Telefónica para "reforzar la ejecución" de su plan estratégico en Europa, el documento que recoge su apuesta por los mercados de España, Alemania y Reino Unido. En este último país, la teleco española opera a través de Virgin Media O2, su empresa conjunta con Liberty.

"La creación de esta oficina en Reino Unido refuerza nuestro compromiso con Europa y con la ejecución disciplinada del plan estratégico. Reino Unido es un mercado estratégico para el grupo y queremos contar con una estructura que nos permita estar más cerca del negocio, apoyar la creación de valor y asegurar una gestión alineada con nuestras prioridades industriales y financieras", ha señalado el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, sobre una unidad que dependerá directamente de él.

En ese sentido, la empresa ha resaltado que la nueva oficina tendrá como objetivo impulsar una gestión operativa más integrada de los activos del grupo en Reino Unido y reforzar la coordinación con las áreas y unidades de negocio de la compañía que dan soporte al negocio en el país, al objeto de "maximizar la creación de valor a largo plazo".

Al frente de esta oficina estará Mario Martín, un ejecutivo con 30 años de experiencia en la teleco y con "una trayectoria destacada" en gestión industrial, alianzas estratégicas y creación de valor. Durante los últimos ocho años, ha sido CEO de Telxius, la compañía de infraestucturas de telecomunicaciones de la que Telefónica posee el 70% y Pontegadea —el brazo inversor de Amancio Ortega— el otro 30%.

A finales del próximo mes de mayo, tanto Telefónica como Liberty podrán iniciar la venta de su participación en Virgin Media O2 a un tercero, si bien el acuerdo entre ambas compañías establece un derecho de adquisición preferente a favor del otro socio.