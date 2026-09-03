Telefónica vende su sede histórica de Gran Vía a Tomás Olivo por cerca de 200 millones

Telefónica ha cerrado la venta del edificio de su histórica sede en el número 28 de la madrileña Gran Vía al empresario murciano Tomás Olivo por una cifra inferior a 200 millones de euros, según han informado fuentes conocedoras de la operación.

La teleco presidida por Marc Murtra escrituró la venta este martes, 1 de septiembre, según ha adelantado Cinco Días. La operación se ha realizado a través de Galerías Comerciales, la empresa de Olivo, cuya oferta se situó como la mejor posicionada en el proceso de licitación.

En concreto, la transacción comprende la venta del emblemático inmueble de Gran Vía 28, donde se ubican el renovado Espacio Movistar y la Fundación Telefónica. Actualmente, tras su reinauguración en septiembre de 2024, el edificio alberga la mayor tienda de Movistar en España, junto a una sala de cine, un plató de televisión, dos estudios de grabación, un espacio para gaming y el Movistar Café, conectando de forma directa con el Espacio Fundación Telefónica.

El edificio, construido en 1929, es una edificación de estilo neobarroco de 90 metros de altura y 13 plantas. Fue el primer rascacielos levantado en Madrid y mantuvo la condición de inmueble más alto de Europa hasta la década de los cincuenta.

En cuanto al comprador, Tomás Olivo ocupa la sexta posición en la Lista Forbes 2025 de las mayores fortunas de España, con un patrimonio estimado en 4.600 millones de euros. El dueño de Galerías Comerciales gestiona a través de esta firma algunos de los centros comerciales más rentables del país, como el Nevada Shopping de Granada.