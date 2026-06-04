Telefónica acude a la Justicia de EEUU para que Colombia le pague 430 millones de euros

Telefónica ha solicitado ante la Justicia de Estados Unidos la ejecución del laudo de más de 500 millones dólares (algo más de 430 millones de euros) que le adeuda Colombia a raíz de un contencioso iniciado en 1994.

El origen de la cuantía es un fallo del CIADI —la entidad para el arreglo de conflictos entre empresas y gobiernos— que, en noviembre de 2024, obligó al gobierno colombiano a devolver a la teleco española unos 380 millones de dólares en concepto de daños debido a un trato injusto con respecto a las inversiones de su empresa asociada ColTel.

Cerca de cumplirse los dos años desde esa decisión del CIADI, Telefónica reclama que se ejecute el laudo y se abonen esos 380 millones de dólares más los intereses correspondientes, así como las costas judiciales. Y es que, aunque Colombia trató de anular la decisión del organismo internacional, no presentó la garantía de pago exigida, por lo que su petición no fue tenida en cuenta por el tribunal arbitral.

El pleito se remonta a la concesión firmada en 1994 entre Colombia Telecomunicaciones y el gobierno del país sudamericano para dar servicios de teléfono. A su renovación, el nuevo contrato establecía que solo podría continuar utilizando la red que la propia compañía había desplegado a cambio de un pago, pues consideraba que ese activo había pasado a dominio público al expirar la concesión. ColTel se opuso, pero la justicia colombiana —en 2017— le obligó a pagar 380 millones de dólares para indemnizar al estado.

La demanda ante el CIADI en 2019 fue el siguiente paso, aunque el periplo judicial continúa ahora en Estados Unidos con la reclamación del abono.