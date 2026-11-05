Trabajo fija una subida del salario mínimo hasta los 1.286 euros al mes en 2027: un alza del 5,3%

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha elaborado un borrador de real decreto en el que fija una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027 del 5,3%, hasta los 1.286 euros al mes en 14 pagas (42,87 euros al día) o un total de 18.004 euros anuales.

Así consta en el texto que Trabajo ha llevado a audiencia y participación pública y que sitúa el alza del SMI por encima del 4,9% sugerido por la comisión de expertos que asesora al Gobierno en este materia. Además, este porcentaje del 5,3% es inferior al 7% que demandan CCOO y UGT.

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El Ministerio de Yolanda Díaz da de plazo hasta el 16 de noviembre para presentar alegaciones a este borrador de Real Decreto. La intención del Gobierno es intentar aprobar la subida del SMI antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Según el borrador, la subida del 5,3% toma como base el informe emitido esta semana por la comisión de expertos.

La memoria expone que este incremento del SMI atiende al derecho a una remuneración equitativa y suficiente y da continuidad al objetivo de que esta renta mínima alcance el 60% del salario medio, en línea con la Carta Social Europea y las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales.

En materia de compensación y absorción, el proyecto contempla que la revisión salarial no afectará a aquellos sueldos profesionales que, en conjunto y en cómputo anual, ya superen los 18.004 euros mínimos previstos.

Sólo deberán incrementarse aquellos salarios que queden por debajo de dicho umbral anual hasta alcanzarlo.

Asimismo, el real decreto incluye una disposición transitoria de "no afectación" con el fin de prevenir distorsiones en ámbitos extralaborales.

Por ello, el nuevo importe no se aplicará automáticamente a normas autonómicas o locales que recurran al SMI como indicador para conceder ayudas o prestaciones públicas, ni a contratos y pactos privados que lo tengan como referencia, salvo que las partes o las normativas sectoriales así lo dispongan de forma expresa.

En tales supuestos, se mantendrá durante 2027 el valor del SMI previo a la entrada en vigor de la nueva norma.

El borrador establece retribuciones específicas para colectivos con contratos de corta duración y trabajo doméstico.

Así, los trabajadores con contratos de duración determinada cuyos servicios en una misma empresa no excedan los 120 días cobrarán como mínimo 60,88 euros por jornada legal, importe que incluye la parte proporcional de domingos, festivos y las dos gratificaciones extraordinarias.

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En el caso de las empleadas de hogar, el salario mínimo para quienes presten servicios en régimen externo por horas queda fijado en 10,06 euros por hora efectivamente trabajada, incorporando todos los conceptos retributivos.

El texto precisa que en todas las modalidades salariales se computa exclusivamente la remuneración en dinero, sin que el salario en especie pueda minorar la cuantía íntegra fijada legalmente.