El turismo nacional sénior es clave contra la estacionalidad del sector hotelero español
ESTUDIO
Los mayores de 65 años gastan en territorio nacional el 87% de su presupuesto para viajes siendo una parte fundamental para que el sector nacional de los hoteles supere la estacionalidad y mantenga activo durante todo el año
Los turistas españoles mayores de 65 años destinan cerca del 87% de su presupuesto de viajes a destinos dentro del territorio nacional, frente a un escaso 13% asignado a desplazamientos al extranjero, según se desprende del informe “El turismo silver en España”, elaborado por CaixaBank Research a partir del análisis agregativo y anonimizado de pagos con tarjeta y retiradas de efectivo en 2025. El estudio, publicado de cara al inicio de la comercialización de los viajes del Imserso para la campaña 2026-2027, revela que la inclinación por el turismo doméstico entre los sénior es sensiblemente superior a la de los grupos de edad intermedia (que destinan un 17,4% al exterior) y a la de los jóvenes de entre 16 y 29 años (que dedican un 24,2% a viajes internacionales).
Pese a que este grupo de población supone el 21,1% de la población del país y cuenta con una renta neta anual un 16,2% superior a la media nacional, su aportación actual al gasto turístico global de los españoles se sitúa en el 15,6% (el 16,4% si se limita a destinos nacionales). El análisis de la entidad financiera interpreta esta brecha como un nicho con un considerable margen de recorrido y crecimiento para la industria.
El desembolso anual por viajero alcanza su pico entre los 48 y los 54 años, con casi 1.500 euros de media, e inicia desde entonces un descenso progresivo hasta situarse en torno a los 800 euros a partir de los 80 años. La ausencia de compromisos laborales o calendarios escolares otorga a este perfil de viajero mayor flexibilidad, concentrando solo el 22,1% de su presupuesto estival en los dos meses de mayor saturación turística (julio y agosto), por debajo del 24,6% del resto de españoles.
De este modo, la demanda de este segmento contribuye a la desestacionalización del sector y al aprovechamiento continuo de infraestructuras. Aunque en volúmenes absolutos el volumen del gasto se concentra en provincias con gran tracción turística como Barcelona, Madrid, el litoral mediterráneo o Canarias, su peso relativo es especialmente acusado en áreas de interior. En provincias como Soria, Zaragoza y Teruel, los sénior generan más del 20% del gasto turístico provincial, influenciados por los vínculos familiares con sus localidades de origen y la búsqueda de zonas no masificadas. Asimismo, en Tenerife representan el 20,4% del gasto debido al clima favorable durante todo el año.
Pauta de consumo
En lo relativo a la pauta de consumo, los viajeros mayores de 65 años destinan el 6,5% de sus fondos a agencias de viajes, prácticamente el doble que los viajeros no sénior (3,3%), y asignan mayor peso al alojamiento hotelero debido a la menor disponibilidad de segundas residencias a medida que se avanza en edad. Por contra, reducen la partida destinada a restauración comercial e incrementan el uso de dinero físico: las retiradas de efectivo representan un 37% de su gasto turístico total, frente al 26,3% computado en los colectivos más jóvenes.
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