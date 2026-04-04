Vender, comprar o heredar una vivienda: la importancia de saber cuánto vale realmente

Viviendas a la venta en un barrio de la ciudad de Madrid.

Según los datos más recientes del INE, las operaciones de compraventa de viviendas en 2025 alcanzan cifras que no se veían desde antes de la crisis de 2008, superando las 600.000 transacciones anuales. Además, el precio medio de la vivienda libre alcanzó los 2.153,4 €/m² en el tercer trimestre de 2025, marcando un máximo histórico en la serie iniciada en 1995, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

En este contexto de precios elevados y alta actividad transaccional, saber cuánto vale realmente un inmueble se convierte en una necesidad estratégica tanto para vendedores como para compradores. Y aquí es donde muchas personas cometen un error fundamental: confundir el precio que aparece en un portal inmobiliario con el valor técnico y certificable de una propiedad.

Precio vs. Valor del inmueble: dos conceptos que no son lo mismo

Cuando navegamos por portales inmobiliarios, lo que vemos son precios de oferta del inmueble: la cantidad que un vendedor considera adecuada para iniciar una negociación. Ese precio puede estar influido por expectativas personales, urgencia de venta, desconocimiento del mercado o incluso estrategias comerciales para atraer visitas.

El valor de la propiedad, en cambio, es el resultado de un análisis técnico que pondera factores objetivos: ubicación exacta, estado de conservación, superficie real registrada, comparables de mercado recientes, eficiencia energética, cargas y situación jurídica del inmueble. Este valor es el que determina, por ejemplo, cuánto dinero te prestará un banco si solicitas una hipoteca, o cuánto deberás declarar ante Hacienda en caso de herencia o donación.

¿Por qué las estimaciones no son suficientes?

Es cierto que existen herramientas digitales que ofrecen valoraciones instantáneas introduciendo simplemente la dirección y algunos datos básicos. Estas estimaciones pueden ser útiles como punto de partida orientativo, pero presentan limitaciones importantes:

No inspeccionan físicamente el inmueble : no ven si hay humedades, si la cocina está reformada o si las ventanas son de aluminio antiguo o PVC de última generación.

Se basan en datos agregados y precios de anuncio : no en transacciones reales cerradas, que suelen ser inferiores a los precios publicados.

No verifican documentación : discrepancias entre Catastro, Registro de la Propiedad y realidad física pueden hacer que una operación se complique o que el valor real sea distinto al estimado.

Carecen de validez legal: ninguna entidad financiera, notaría o administración pública aceptará una captura de pantalla de una web como documento válido.

Por todo ello, cuando la operación tiene consecuencias económicas o legales relevantes, lo recomendable es recurrir a una tasación profesional.

Qué incluye y garantiza una tasación profesional

Una tasación técnica es un proceso regulado que incluye:

Inspección presencial del inmueble: un técnico cualificado visita la propiedad, toma medidas, fotografías y evalúa el estado real de conservación, calidades, distribución y entorno. Análisis documental completo: se revisa la coherencia entre la superficie catastral, la registral y la real. Se comprueba la situación jurídica (cargas, hipotecas previas, limitaciones urbanísticas). Estudio de comparables: se analizan transacciones reales recientes en la misma zona, con características similares, para determinar un valor de mercado fundamentado. Informe detallado y certificado: el resultado es un documento oficial con validez legal, que puede utilizarse ante bancos, notarías, juzgados o la Agencia Tributaria. Vigencia temporal: habitualmente, una tasación tiene validez de seismeses, lo que permite utilizarla en distintos trámites dentro de ese periodo sin necesidad de repetir el proceso.

Tasación de vivienda imprescindible

Aunque cada situación es particular, hay momentos en los que contar con una tasación de vivienda profesional marca una diferencia decisiva:

Venta de vivienda: para fijar un precio realista que no espante compradores ni te haga perder dinero. Un precio bien fundamentado acelera la venta y facilita la negociación.

Compra: si el vendedor pide una cantidad que te parece elevada, una tasación independiente te da argumentos sólidos para negociar o para decidir si merece la pena seguir adelante.

Solicitud de hipoteca: el banco financiará un porcentaje del valor de tasación (normalmente el 80%), no del precio de compraventa. Si la tasación sale baja, tendrás que aportar más ahorros propios.

Herencias y divorcios: en procesos de reparto patrimonial, un informe técnico objetivo evita conflictos familiares y asegura equidad.

Donaciones y operaciones fiscales: contar con un valor certificado reduce el riesgo de discrepancias con Hacienda y facilita la liquidación de impuestos.

El proceso está diseñado para que obtengas un informe técnico completo sin complicaciones, con acompañamiento en cada paso y la seguridad de contar con un documento válido para cualquier trámite legal o financiero.

Tasar bien es proteger tu patrimonio

Con los precios en máximos históricos y un volumen de transacciones que no se veía desde hace casi dos décadas, el margen de error en una operación inmobiliaria es cada vez más costoso.

La tasación profesional no es un gasto: es una inversión en seguridad, transparencia y capacidad de negociación. En 2026, con un mercado tan competitivo y exigente, saber cuánto vale tu vivienda de verdad, o cualquier otro inmueble, es la mejor forma de tomar decisiones informadas y proteger tu patrimonio.