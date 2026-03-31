El primer Plan de Vivenda de la Diputación llega a 14 concellos de Ourense

La Diputación de Ourense presentaba este martes el primer paquete de ayudas concedidas dentro de su Plan Provincial de Vivienda, que movilizan 500.000 euros. Esta iniciativa tiene como objetivo principal facilitar el acceso al hogar en el medio rural a través de la rehabilitación de inmuebles condicionada a su puesta en alquiler posterior.

En esta primera fase del programa, el ente provincial destinará este medio millón de euros a 14 concellos, primando los criterios de selección a las localidades con menor censo poblacional, y aquellas que cuentan con menos de 1.000 habitantes. Entre los municipios beneficiarios se encuentran Larouco, Parada de Sil, Castrelo de Miño, Xunqueira de Espadanedo, Vilar de Santos, Porqueira, A Veiga, Verea, Cortegada, Entrimo, A Bola, A Cavada de Avia, Muíños y Beariz.

Concellos de menos de 1.000 habitantes, son os primeiros beneficiarios da mesma. Isto é a finalidade de axudar a aqueles que teñen menos capacidade e tamén para poder fixar poboación"

Para fijar población

Respecto a la importancia de centrar los esfuerzos en las zonas con mayor riesgo de despoblación, Luis Menor explicó que “primábase fundamentalmente a aqueles concellos que menos poboación tiñan. Por iso Larouco, Parada de Sil ou Castrelo de Miño, que son concellos de menos de 1.000 habitantes, son os primeiros beneficiarios da mesma. Isto é a finalidade de axudar a aqueles que teñen menos capacidade e tamén para poder fixar poboación.”

Menor destacó, asimismo, que este plan no es una acción aislada, sino una herramienta de gestión para los ayuntamientos que carecen de recursos suficientes para intervenir en el mercado inmobiliario local. El objetivo es que los consistorios puedan adquirir, mejorar o rehabilitar viviendas para ofrecerlas en régimen de alquiler, fomentando así que nuevos residentes se establezcan en el rural.

Dotación incrementada

También indicó el presidente provincial que el pleno de la Diputación ya ha aprobado una modificación presupuestaria que elevará la cuantía para la próxima convocatoria hasta los 1,2 millones de euros. Este incremento supone triplicar la dotación inicial, lo que permitirá profundizar en la reforma de edificios públicos y privados que actualmente se encuentran en desuso, ofreciendo “solucións habitacionais” a los concellos más pequeños.

Buscamos garantir que todos os cidadáns teñan acceso a servizos de calidade, independentemente da situación e o tamaño do seu lugar de residencia"

Otros 400.000 euros en cooperación

La junta de Gobierno de la Diputación de Ourense movilizó cerca de un millón de euros destinados a mejorar las infraestructuras básicas y servicios públicos en once concellos de la provincia. En concreto, la cuantía total suma 946.000 euros, de los cuales 431.000 se han asignado a convenios de cooperación directa con los municipios.

Las inversiones más elevadas han recaído en Carballeda de Avia, donde casi 80.000 euros se destinarán a la recuperación de aceras y espacios urbanos en Sobradelo; y en A Rúa, que recibirá 70.000 euros para acometer la tercera fase de la urbanización de la calle Macaira.

Otras partidas significativas incluyen los más de 50.000 euros para la planta potabilizadora de Vilamartín de Valdeorras y los 75.000 euros repartidos en dos actuaciones en viales de Maceda; además de 36.000 euros para que Viana do Bolo adquiera maquinaria. Estas intervenciones buscan, según el presidente, Luis Menor, “garantir que todos os cidadáns teñan acceso a servizos de calidade, independentemente da situación e o tamaño do seu lugar de residencia”.

Menor subrayó que estas decisiones responden a la hoja de ruta marcada por su ejecutivo para situar a las entidades locales en el centro de la gestión administrativa. “Estamos falando de 21 acordos que mobilizan practicamente un millón de euros, que volven situar por unha parte, como sempre, aos concellos como centro de actuación fundamental da nosa actividade".