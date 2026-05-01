La vivienda marca el Día del Trabajador: “Está disparatada”

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, incidieron este 1 de mayo “en la defensa de la democracia, de los servicios sociales, del contrato social y el no a la guerra” y afirmaron que “la lucha contra la desigualdad es clave en este momento”. También exigieron, además, que crezcan los salarios, “medidas” y “valentía” al problema de la vivienda, que centró la reivindicación. Así lo señalaron en Málaga antes del inicio de la manifestación por el Día del Trabajo, bajo el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”, convocada por ambos sindicatos.

También Sordo reivindicó que este 1 de mayo tenga “carácter internacional” y “tiene más sentido que nunca en un momento en el que lo que pasa a nivel global nos está afectando de forma decisiva en el nivel local”. “Hoy en día corremos el mayor riesgo de involución democrática y social que ha conocido occidente desde las dictaduras militares del siglo XX”, señaló.

Por otro lado, incidió en que “necesitamos reforzar un contrato social que le garantice certezas a la gente”. También señaló la importancia de “reforzar” la sanidad, educación pública y “no permitir que se ponga en duda la viabilidad de las pensiones”, así como “reforzar los sistemas de atención a la dependencia”.

Distribución de la riqueza

Sostuvo que “vivimos en un momento clave, en un momento de esperanza, pero en un momento de riesgo”, y donde “hay que distribuir la riqueza que se genera en España”. “En España el empleo está en récord histórico, nunca ha habido más gente trabajando. En España se ha reducido de forma importantísima la temporalidad; incluso están creciendo los salarios medios, pero hay precios disparatados que se comen los salarios de la gente”, señaló. Al respecto, dijo que “la culpa lo tienen los costes de la vivienda, de algunos servicios públicos privatizados y de los alimentos y los productos básicos”.

Sobre vivienda también se pronunció el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, que aseguró que “los sindicatos especialmente queremos hablar del bienestar, del estado del bienestar. “La vivienda se ha convertido en un problema gravísimo para los trabajadores y las trabajadoras, para la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas y la hay que abordar de manera integral, efectivamente”, pero señaló que hay “que ir tomando medidas para mejorar esa situación”.

En el resto de ciudades de España también se vivieron diversas manifestaciones. Cerca de 3.000 personas salieron a la calle en Madrid para exigir mejores salarios, vivienda y democracia. La movilización arrancó desde Gran Vía esquina con la calle Clavel y finalizó en la Plaza de España bajo el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”.

Barcelona

La manifestación principal del 1 de Mayo en la comunidad catalana reunió a 2.500 personas en el centro de Barcelona, según la Guardia Urbana. CCOO y UGT encabezaron la marcha con la pancarta “Contra las guerras y el fascismo, más derechos y más sindicalismo” y en la cabecera estuvo la líder de CCOO de Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros. También participó el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y representantes de diversos partidos: Oriol Junqueras (ERC), Lluïsa Moret (PSC) y Jéssica Albiach y Gerardo Pisarello (Comuns). La marcha comenzó sobre las 12 horas en la plaza Urquinaona y recorrió toda la Via Laietana.