CRISIS FINANCIERA EN AEROLÍNEAS
Volotea afronta una crisis que inquieta a los futuros clientes
CRISIS FINANCIERA EN AEROLÍNEAS
La situación de Volotea dejó de ser una mera cuestión empresarial para convertirse en un asunto que afecta directamente a miles de pasajeros. La aerolínea atraviesa una de las mayores crisis de su historia, inmersa en un preconcurso de acreedores y en plenas negociaciones con bancos, acreedores e instituciones públicas para tratar de asegurar su continuidad. Tras varios ejercicios consecutivos de pérdidas, una deuda que ronda los 356 millones de euros y un préstamo de 200 millones pendiente de devolución a la SEPI, la compañía se enfrenta a un escenario marcado por la incertidumbre.
Las cifras reflejan la gravedad del momento. Desde 2022, las pérdidas acumuladas se aproximan a los 350 millones de euros, mientras la empresa trata de reducir costes mediante ajustes de plantilla, una reducción de flota y la revisión de rutas consideradas menos rentables. En los últimos días ya se conocieron recortes de operaciones en distintos aeropuertos españoles, alimentando las dudas sobre la evolución de la compañía en los próximos meses.
Es precisamente esa incertidumbre la que llevó a Facua a lanzar una advertencia poco habitual: recomienda a los consumidores no comprar billetes de Volotea mientras persistan las dudas sobre su viabilidad financiera. La asociación considera que el riesgo para los viajeros aumenta cuando la reserva se realiza con muchos meses de antelación, especialmente en una empresa inmersa en un proceso de reestructuración tan delicado.
La principal preocupación radica en el dinero adelantado por los pasajeros. Al comprar un billete para dentro de seis meses, un año o incluso más tiempo, el cliente entrega hoy una cantidad económica a una empresa cuyo futuro todavía está pendiente de resolverse. Si la situación financiera empeorase y la aerolínea no pudiera mantener su actividad, recuperar ese dinero podría convertirse en un proceso complejo y prolongado.
Pero existe además otro temor que preocupa especialmente a los consumidores: quedarse en tierra pese a tener un billete válido. Aunque Volotea sigue operando con normalidad y nadie prevé a corto plazo un escenario de interrupción inmediata de los vuelos, la experiencia de otras compañías aéreas europeas demuestra que los procesos de insolvencia pueden provocar cancelaciones masivas, desaparición de rutas o cambios operativos que afectan directamente a los pasajeros. En ese supuesto, los viajeros podrían encontrarse con reservas efectuadas con meses de antelación para vacaciones, desplazamientos familiares o viajes de trabajo que finalmente no llegasen a realizarse.
La paradoja es que esta advertencia coincide con una agresiva estrategia comercial por parte de la propia aerolínea. Mientras negocia su futuro financiero, Volotea mantiene campañas promocionales constantes para incentivar la compra anticipada de billetes. Descuentos especiales, ofertas temporales, tarifas flexibles y promociones dirigidas a ampliar reservas forman parte de una ofensiva comercial destinada a captar liquidez.
Volotea es una aerolínea española de bajo coste fundada en 2011 por Carlos Muñoz y Lázaro Ros, los empresarios que también impulsaron Vueling. Con sede en Barcelona, la compañía está especializada en conectar ciudades pequeñas y medianas de Europa mediante vuelos directos, con una presencia destacada en España, Francia e Italia.
La aerolínea cerró 2024 con una facturación récord de 811 millones de euros, un 17 % más que el año anterior, cuando ingresó 694 millones. En ese ejercicio obtuvo un beneficio operativo (EBIT) de 35 millones de euros y un EBITDA de 148 millones, sus mejores resultados operativos hasta entonces. En 2025, sus ingresos ascendieron a 818 millones de euros, aunque el ejercicio se cerró con pérdidas netas de 64 millones por ajustes contables extraordinarios. El beneficio operativo alcanzó los 47,4 millones, un 41 % más que en 2024.
En el apartado operativo, la aerolínea cuenta con aviones Airbus A319 y A320. Para 2026, prevé una flota de unos 43 aparatos, frente a los 44-45 que comunicaba antes. La plantilla supera los 2.250 empleados, según los datos corporativos publicados por la empresa. Su red abarca 110 aeropuertos y más de 430 rutas previstas para 2026, con una oferta aproximada de 13 millones de asientos. Desde este mes, la compañía se encuentra en preconcurso de acreedores y negocia con sus acreedores un plan de viabilidad que, según informaciones periodísticas, podría incluir despidos y una reducción de la flota hasta entre 30 y 35 aviones.
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