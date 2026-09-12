Así es el abrasante aire africano que activa avisos por calor este fin de semana en Ourense

La provincia de Ourense afronta este fin de semana un sofocante episodio de altas temperaturas, impulsado por la irrupción de una potente dorsal subtropical. Esta masa de aire cálido, calificada por los meteorólogos como una “cresta africana”, ganará terreno rápidamente sobre la Península Ibérica y se extenderá hacia el norte hasta alcanzar el mar del Norte y rozar el sur de Escandinavia. Como resultado, buena parte de España registrará valores térmicos entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual para esta época del año, devolviendo el ambiente veraniego en pleno ecuador de septiembre.

En la cuenca del Miño, la jornada de este sábado se desarrollará con cielos prácticamente despejados tras la disipación de las nieblas matinales en zonas del interior, alcanzando en las horas centrales del día máximas de entre 34 y 35 grados centígrados. Sin embargo, el pico de este episodio anómalo se vivirá durante la jornada del domingo, lo que ha obligado a las autoridades meteorológicas a activar el aviso de nivel amarillo por temperaturas extremas en la zona del Miño de Ourense. La alerta permanecerá vigente entre las 15,00 y las 21,00 horas, periodo en el que los termómetros superarán holgadamente la barrera de los 36 grados, con picos que podrían alcanzar los 37 en la ciudad y O Ribeiro.

Ante este asfixiante panorama en el interior, las Rías Baixas se perfilan como el principal reclamo para quienes busquen escapar hacia la costa para disfrutar de un fin de semana de playa, aunque el calor también apretará con fuerza en el litoral. En ciudades como Pontevedra y Vigo, el sol brillará con intensidad acompañando unas temperaturas máximas muy veraniegas que oscilarán entre los 32 y los 33 grados durante el sábado y el domingo. Esta fuerte subida térmica ha obligado a hacer extensiva la misma alerta amarilla dominical a la zona del Miño en Pontevedra.

Este episodio que golpea a Galicia se enmarca en un contexto de calor extremo a nivel estatal, donde los valles del Guadiana y Guadalquivir registrarán las marcas más altas del país, rondando o superando los 38 grados en capitales como Badajoz, Sevilla o Córdoba. A diferencia de estas regiones del sur o del litoral mediterráneo, el progresivo alargamiento de las noches de septiembre sí permitirá que en el interior de Galicia el ambiente nocturno ofrezca un respiro, con mínimas más llevaderas.

La influencia de las altas presiones se mantendrá todavía el lunes, con máximas que podrían superar los 37 grados en Ourense y por encima de los 30 en las Rías Baixas. No obstante, los modelos apuntan a un cambio de tendencia a partir del martes, con bajada de temperaturas.