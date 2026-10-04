La alerta amarilla por tormentas mantiene en vilo a Ourense este lunes y martes

Ourense encara este lunes, 5 de octubre, con el paraguas como uno de los protagonistas. La inestabilidad continuará afectando a la provincia, con lluvias y posibilidad de tormentas, en una jornada en la que AEMET mantiene activos avisos meteorológicos ante el riesgo asociado a estos fenómenos.

La situación responde a un escenario atmosférico inestable que seguirá dejando chubascos y tormentas durante el inicio de la semana. Protección Civil ya había advertido de que este episodio podría prolongarse hasta el lunes, con una evolución especialmente difícil de precisar por la presencia de una DANA al oeste de la Península.

Lluvias y tormentas durante el lunes

En la ciudad de Ourense, la jornada se presenta con intervalos nubosos y lluvias, con una probabilidad de precipitación elevada. Los termómetros se moverán aproximadamente entre los 13 y los 28 grados, por lo que, pese al ambiente húmedo e inestable, las temperaturas seguirán siendo suaves para comienzos de octubre.

La mayor atención estará puesta en la evolución de las tormentas. Los chubascos pueden aparecer de forma irregular y puntualmente acompañados de aparato eléctrico, por lo que se recomienda extremar las precauciones, especialmente en desplazamientos y actividades al aire libre.

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La alerta amarilla supone un riesgo meteorológico para determinadas actividades, aunque no implica un peligro generalizado para la población. AEMET recuerda que estos avisos pueden actualizarse en función de la evolución de los fenómenos previstos.

El martes continúa la alerta por tormentas

El mal tiempo no dará una tregua el martes en Ourense. La provincia continuará bajo aviso amarillo por tormentas, por lo que la inestabilidad se prolongará durante una segunda jornada consecutiva. La previsión mantiene el riesgo de chubascos y aparato eléctrico, dentro de un episodio que afecta a buena parte del noroeste peninsular.

En la ciudad, las temperaturas serán algo más contenidas que el lunes, con una máxima prevista en torno a los 25 grados, pero la probabilidad de precipitación seguirá siendo elevada.

De esta forma, lunes y martes serán las jornadas más pendientes del cielo en Ourense, antes de que la situación pueda comenzar a cambiar a partir de mitad de semana.

Un comienzo de semana todavía inestable

El episodio de inestabilidad no será exclusivo de Ourense. La presencia de aire frío en altura y la configuración de una DANA al oeste peninsular están favoreciendo un escenario propicio para los chubascos y las tormentas. La propia Protección Civil señala que pequeñas variaciones en la posición e intensidad de estos sistemas pueden modificar la localización de las zonas con mayor impacto.

Por ello, Ourense tendrá que mantener la vigilancia meteorológica durante el lunes, especialmente ante posibles cambios en la intensidad de las precipitaciones y las tormentas.

La situación llega después de un fin de semana también marcado por la inestabilidad en la provincia, con avisos por tormentas que afectaron a diferentes zonas de Ourense.