Octubre avanza en Ourense del calor de los primeros días a un final más otoñal

Octubre llega a Ourense con un escenario que todavía tendrá bastante de verano durante sus primeros días. Aunque el calendario ya sitúa a la provincia plenamente en el otoño, los termómetros mantendrán valores elevados en el arranque del mes, con máximas que podrían alcanzar los 28 grados.

La previsión mensual apunta a una evolución bastante definida: temperaturas altas durante los primeros días, descenso progresivo a partir de mediados de octubre y un ambiente más propio del otoño en la recta final. El cambio no se produciría de forma brusca, sino que los termómetros irían perdiendo grados de manera gradual a medida que avance el mes.

Esta evolución encaja además con el escenario previsto por AEMET para el trimestre de octubre a diciembre, que mantiene una probabilidad elevada de que las temperaturas se sitúen por encima de los valores habituales en buena parte de España. Para el noroeste peninsular también aumenta la probabilidad de precipitaciones superiores a la media.

En Ourense, octubre tiene habitualmente un carácter mucho más otoñal que el que reflejan los primeros días de esta previsión. La temperatura media climatológica se sitúa en torno a los 15,6 grados, con máximas medias de 21,7 y mínimas de 9,6 grados. La precipitación media ronda los 112 litros por metro cuadrado.

Primer tercio de octubre: hasta 28 grados en Ourense

El mes comenzará con temperaturas que estarán claramente por encima de los valores habituales para octubre. Los primeros días concentrarán las máximas más elevadas de toda la previsión mensual.

Después de unas temperaturas iniciales próximas a los 18 grados, el mercurio experimentará un rápido ascenso. El día 2 se esperan alrededor de 25 grados, mientras que el día 3 podría alcanzarse la máxima del periodo, con 28 grados.

El ambiente cálido continuará durante las jornadas siguientes. La previsión contempla máximas de 27 grados tanto el día 4 como el 5, antes de que se produzca un ligero descenso. Aun así, durante buena parte de la primera decena las temperaturas continuarán moviéndose entre los 23 y los 25 grados.

El contraste será especialmente apreciable durante las horas centrales del día. Salir a la calle durante la tarde seguirá dejando una sensación térmica más próxima al final del verano que al otoño, aunque las noches comenzarán a mostrar ya el cambio de estación.

Las mínimas se moverán generalmente entre los 10 y los 15 grados. En torno al día 8 podrían caer hasta los 8 grados, mostrando que la diferencia entre el día y la noche será cada vez mayor.

Por tanto, los primeros diez días de octubre serán los más cálidos del mes, con una primera semana marcada por el ambiente suave y máximas que rozarán los 30 grados.

Segundo tercio: el otoño comienza a ganar terreno

El panorama empezará a cambiar a partir de la segunda decena. El descenso será progresivo y no se espera, según la previsión actual, una irrupción repentina de aire frío.

Las máximas pasarán de los valores próximos a 25 grados del comienzo del mes a situarse alrededor de los 22-23 grados. También las temperaturas nocturnas comenzarán a bajar, con mínimas que se moverán generalmente entre los 9 y los 11 grados.

El cambio será más evidente conforme se acerque el día 20. En torno a esa fecha, las máximas podrían situarse ya entre los 18 y 19 grados, mientras que las mínimas caerían hacia los 7-8 grados.

Será, por tanto, el periodo en el que Ourense pase de un ambiente todavía muy suave a unas condiciones claramente otoñales. La diferencia respecto a los primeros días del mes será notable, aunque el descenso se producirá de manera escalonada.

Esta evolución también hará que las noches ganen protagonismo. Si durante los primeros días las temperaturas máximas permitirán todavía un ambiente agradable durante buena parte de la jornada, en la segunda mitad del mes será necesario recurrir progresivamente a ropa de abrigo, especialmente a primeras horas de la mañana.

Últimos diez días: máximas por debajo de los 20 grados

La recta final de octubre consolidará el descenso térmico. Las temperaturas ya no recuperarán los valores de la primera mitad del mes y las máximas se moverán generalmente entre los 16 y los 21 grados.

Los primeros días del último tercio todavía podrían dejar valores próximos a los 20 grados, con máximas de alrededor de 21 grados en algunas jornadas. Sin embargo, a partir del día 26 el termómetro tenderá a bajar nuevamente.

La previsión apunta a máximas de 18, 19 y hasta 17 grados en diferentes jornadas de la última semana, mientras que las mínimas se situarán generalmente entre los 8 y los 10 grados.

El cambio será especialmente visible si se compara con el arranque del mes: de los 28 grados previstos para los primeros días se pasaría a valores próximos a los 16-18 grados en la última semana.

Para el día 31, la previsión contempla alrededor de 16 grados de máxima y 8 de mínima, cerrando octubre con un ambiente mucho más representativo de la estación.

Un octubre dividido en dos mitades

La evolución prevista permite dividir octubre en Ourense prácticamente en dos grandes escenarios. La primera mitad estará marcada por temperaturas suaves y episodios de calor poco habituales para la época, mientras que la segunda irá acercándose progresivamente a los valores propios del otoño.

También habrá que seguir la evolución de las precipitaciones. Octubre es uno de los meses en los que Ourense empieza a recuperar un régimen de lluvias más frecuente después del periodo seco del verano, y la predicción estacional de AEMET apunta a una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo habitual en el noroeste peninsular.

Así, el octubre ourensano se presenta de momento como un mes de transición, con un comienzo todavía marcado por el calor y un progresivo avance hacia unas condiciones más propias del otoño. El principal cambio se producirá en las temperaturas: de máximas cercanas a los 30 grados en los primeros días a valores próximos o inferiores a los 20 en la recta final.