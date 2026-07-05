La alerta roja por altas temperaturas se amplía a este lunes en varios concellos de Ourense

Los visitantes en Ourense buscan refugiarse en la sombra de las altas temperaturas

Las altas temperaturas, calor y alerta roja se mantienen en la provincia de Ourense para este lunes. A través de un comunicado la Xunta de Galicia informó de su decisión de mantener la alerta roja en al menos 46 concellos en toda la comunidad autónoma.

Esta decisión afecta a:O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Xunqueira de Espadanedo, todos los concellos de la zona de montaña de Ourense.

El fin de semana estuvo dominando en Ourense por días donde los termómetros superaron los 40 grados en varios puntos de la provincia, llegando a registrar 43 grados siendo la cuarta temperatura más elevada registrada en la provincia.

Esta situación de altas temperaturas en Ourense no impidió que actividades gastronómicas o deportivas.

Algunas zonas como Valdeorras se mantienen en alerta naranja, mientras que Miño y Noreste de Ourense están en alerta amarilla. Únicamente el sur de la provincia se mantiene sin alerta.

Se espera que sea este lunes 6 de julio cuando se registre el pico más alto de calor provocado por la masa de aire caliente presente en la península.

Continúa la ola de calor hasta mitad de semana

La AEMET anunció que se espera que la ola de calor que está presente en España desde este fin de semana se amplíe hasta el jueves de la próxima semana. Dominanda para una masa de aire africano, ésta obliga a seguir extremando las precauciones ante las altas temperaturas.

"Temperaturas diurnas y nocturnas muy altas en la Península y Baleares hasta, al menos, el miércoles 8. Calor intenso también en Canarias. Peligro importante e incluso extraordinario. ¡Precaución!", expresó el organismo en sus redes sociales.