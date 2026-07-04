Mapa | Estos son los concellos de Ourense que están en alerta sanitaria roja por ola de calor

Estos son los concellos que están en alerta sanitaria roja por ola de calor.

La Consellería de Sanidade mantiene activada la alerta sanitaria roja por ola de calor en varios municipios de la provincia de Ourense ante la previsión de temperaturas extremas durante este fin de semana. La Xunta ha actualizado el listado de concellos afectados y recomienda extremar las precauciones, especialmente entre las personas mayores, los menores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Consulta en el mapa interactivo qué municipios se encuentran en el nivel máximo de alerta sanitaria y comprueba si tu concello figura entre los afectados.

La activación de esta alerta responde a las previsiones meteorológicas, que apuntan a registros que podrán superar los 40 grados en algunos puntos del interior de Galicia. Ante esta situación, Sanidade recuerda la importancia de mantenerse bien hidratado, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, reducir la actividad física intensa en el exterior y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

Además, las autoridades sanitarias aconsejan permanecer en lugares frescos o climatizados siempre que sea posible y no dejar nunca a niños, personas dependientes o animales en el interior de vehículos estacionados.